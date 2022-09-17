外交部：美重視台海安全有目共睹 台美持續合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北17日電）美國防部將台灣事務納入中國辦公室，引發美國國會議員批評。外交部對此表示，美國政府內部組織結構事務，台灣一向不會評論，但近來台美安全合作關係緊密，美方對台海安全的重視有目共睹，未來將持續共同合作。

美國新聞網站Politico報導，美國國防部進行行政變革，將台灣事務納入中國辦公室，引來美國國會議員與前官員抨擊，認為這項調整向北京發出錯誤訊號，亦即美國正在調整政策，朝向中國樂見的方向。

外交部、國防部接受中央社訪問時表示，此案屬美國政府內部組織結構事務，台灣一向不會評論。近來台美安全合作關係緊密，美方對台海安全的重視有目共睹，未來台美也將持續共同合作，促進印太地區和平穩定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

立法委員趙天麟接受中央社記者訪問時認為，美中台關係在大方向上不至出現結構性變化，包括近期台灣政策法訂定、軍售及各項經濟貿易談判等，顯示美國政策均向台傾斜，且挺台力道也越來越強勁。

趙天麟指出，美國國防部在這個時間點突然將台灣事務納入中國辦公室「有點突兀」，但外界不應先行下定論。他分析，美對中軍事圍堵力道加強，或許是為了強化防範中共侵台，國防部應循現行交流平台了解，並向立法院報告狀況，才不至於誤判情勢。（編輯：張均懋）1110917