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首頁 / 政治

副總統：肯定林右昌票投蔡適應 基隆一棒接一棒

2022/9/18 15:25
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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部今天成立，副總統賴清德出席致詞說，打拚的人應該得到支持，最好的鼓勵就是支持、肯定基隆市長林右昌，票投蔡適應，讓基隆一棒接一棒。

這場造勢活動包含總統蔡英文、賴副總統、基隆市長林右昌等人出席力挺，賴副總統致詞說，林右昌執政8年找回港都百年光榮，認真的人應該獲得鼓勵，打拚的人應該得到支持，最好的鼓勵就是支持、肯定林右昌，票投蔡適應，讓基隆一棒接一棒，林右昌過去擔任市長，他全力支持，以後蔡適應當市長，他同樣會全力支持，基隆未來的進步和發展，也算他一份。

林右昌表示，蔡適應當市長一定會謹守財政紀律，提出的所有政見都是經過深思熟慮，每項政見都是做得到才提出，這就是負責任、未來可以真正建設基隆的市長。蔡適應對市政最清楚，市府相關建設都有參與，基隆的進步和改變，蔡適應也有功勞，延續執政不是為了民進黨，而是為了讓基隆子孫能做為驕傲的基隆人。

蔡適應致詞說，這次競選總部成立大會，他再次選擇於舊麵粉廠舉辦，就是要告訴大家不忘初心，他要拜託大家選擇他當基隆市長，是選擇讓基隆繼續進步的力量。

此外，這場活動發生一段插曲，警方上午10時54分接獲通報，會場內有名男子行為舉止怪異，員警立即前往盤查，男子見警到場突然情緒失控，不但拒絕盤查更取出美工刀企圖自殘，員警為保護男子安全上前壓制，過程中吳姓偵查佐不慎遭美工刀劃傷手指，所幸包紮後沒有大礙。

警方調查，52歲潘姓男子平日於樂一市場周邊從事資源回收工作，疑因生活窘困，一時情緒失控突發自殘行為，詢後將依妨害公務及傷害罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1110918

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

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