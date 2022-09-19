接見警消運動會代表 蔡總統：讓世界看到台灣實力

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總統蔡英文（前右）19日在總統府接見「2022年第19屆世界警察消防運動會」代表團，感謝警消人員透過參賽，讓世界都能看到台灣警消的堅強實力。中央社記者張皓安攝 111年9月19日

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（中央社記者葉素萍台北19日電）總統蔡英文今天接見「2022年第19屆世界警察消防運動會」代表團，她感謝警消人員透過參賽，讓世界都能看到台灣警消的堅強實力；蔡總統並說，政府會繼續努力，給警消人員更完善的支持，成為警消最堅實的後盾。

蔡英文致詞指出，第19屆世界警察消防運動會代表團選手們在世界級的運動競賽舞台取得突出成績，她要代表全體人民給予最高的肯定。

蔡總統說，今年在荷蘭舉行的世界警消運動會，有來自世界各地66個國家、將近萬名的選手共同參與，台灣優秀的代表團在激烈的競爭中，奪下44面金牌、28面銀牌、24面銅牌的好成績，成績比上一屆更加進步，非常不簡單，選手們展現出台灣警消的堅強實力，為台灣爭取榮耀，大家都是台灣之光。

她說，選手們能有這麼傑出的表現，都是因為長期投入訓練，堅持辛苦的鍛鍊，並且不斷自我要求，才能不斷突破。

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蔡總統感謝警消人員透過參賽，讓世界都能看到台灣警消的堅強實力，透過這個活動，也提升台灣警消的國際能見度，更有助於促進台灣與世界各國的合作。

蔡總統說，政府會繼續努力，給警消更完善的支持，成為警消最堅實的後盾，她再次感謝所有警消人員在救災工作中扮演重要角色，因為有大家的堅守崗位，保衛全體民眾的安全，同時維持社會安定，才能讓國家不斷地穩健向前。（編輯：郭無患）1110919