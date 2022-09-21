陳時中：COVID-19從武漢實驗室外洩可能性最高

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聯電前董事長曹興誠在影片12分50秒處提及，COVID-19是在中國武漢製造並外洩出來的。影片來源：筱君 台灣 PLUS

（中央社記者陳昱婷台北21日電）COVID-19疫情席捲全球逾2年，來源仍未有定論，不過前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，全世界都高度懷疑病毒是從武漢實驗室外洩，這個可能性到目前為止仍最高。

陳時中與聯電前董事長曹興誠共同接受「筱君 台灣 PLUS」節目主持人廖筱君專訪內容在昨天晚間播出，曹興誠提及，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）是在中國武漢製造並外洩出來的，中國是「以疫謀統」；坐在一旁的陳時中專心聆聽，偶爾輕微點頭。

陳時中今天上午舉行教育政見公布記者會後接受媒體聯訪表示，全世界都高度懷疑COVID-19是不是從武漢的實驗室外洩出來，中國也無法消除這個可能性。到目前為止，外洩的可能性仍最高。

此外，陳時中日前提出士林、北投10年路網計畫，台北市交通局當晚發新聞稿稱不可行，遭民進黨台北市議員簡舒培質疑市府要求公務員加班當選戰打手。

陳時中說，他提出路網計畫當天是週日，顯見寫新聞稿的公務員是加班，不過參選人提出政見不是很緊急、需要立刻處理的事件，市府要處理應該正常上班時間處理就好。

陳時中指出，至於新聞稿稱計畫不可行的部分，不會每一項方式都不可行，要好好研究並分階段、分次、分項進行，即便工程困難仍有必要完成，若因困難就不做，城市怎麼可能會進步。

媒體詢問，無黨籍台北市長參選人黃珊珊批評，陳時中講的政見都沒自己消化過，如何回應。陳時中說，他提出的政見他都可以從頭背到尾，也從頭了解到尾。

另一方面，媒體詢問，疫苗為何不打了還不能公開價格。陳時中指出，台灣是說話算話的國家，當初簽合約時承諾對方會保密，現在不打了就公布，會讓國際質疑台灣的信用，認為台灣是說話不算話的國家。

媒體問，有報導指疫苗採購總額比國際昂貴約新台幣70億元，批評這是貪瀆。陳時中回應，當時價格變化很多，他已沒資格承諾未來會再注意，但他記得當時有國民黨人士要求「再貴都要買」，還好他當時沒聽話，有再努力跟賣方議價。（編輯：李亨山）1110921