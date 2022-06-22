譚德塞認病毒從武漢實驗室洩出？北京稱世衛否認

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（中央社記者張淑伶北京22日電）英媒報導，世衛秘書長譚德塞私下認為，COVID-19是從中國武漢實驗室洩出病毒導致。中國外交部發言人汪文斌今天說，世衛秘書處已向中方澄清，譚德塞未發表此類言論。

北京日報app（應用程式）報導，今天外交部例行記者會上，被問及英國媒體日前援引消息人士所作的相關報導時，汪文斌做出回應。

汪文斌說，世界衛生組織（WHO）秘書處已就有關的報導向中方澄清，強調譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）未在公開或私下場合發表任何此類的言論，相關報導「內容完全不屬實」，譚德塞「完全反對報導中的有關內容」。

他說，中方已多次闡述有關立場，「實驗室洩漏完全是反華勢力出於政治目的炮製的謊言，毫無科學可言」。中方已經邀請世衛組織國際專家組赴武漢相關實驗室考察，聯合研究報告也明確得出了實驗室洩漏極不可能的結論。

他認為，有關媒體以「匿名放風」的形式翻炒實驗室洩漏，「用心險惡」，阻礙科學溯源，是破壞國際抗疫合作大局的政治操弄。

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每日郵報18日報導，儘管世衛組織表示，關於病毒起源的所有假設都擺在桌面上，但消息人士稱，譚德塞最近向一位歐洲資深政治家透露，最可能的解釋是武漢實驗室發生了災難性事故，導致病毒在2019年底開始傳播。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）溯源議題深具爭議，導致北京與西方國家關係日益緊繃。譚德塞曾於今年2月表示，已與中國國務院總理李克強會面，討論有必要在追溯COVID-19起源上加強合作。（編輯：唐佩君）1110622