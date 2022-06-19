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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包2/268

英媒：譚德塞認為COVID-19病毒是武漢實驗室洩出

2022/6/19 12:17
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（中央社台北19日電）根據英國每日郵報報導，一位政府消息人士稱，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞私下認為，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）是2019年從武漢實驗室洩出病毒導致。

根據每日郵報18日報導，儘管世衛組織表示，關於病毒起源的所有假設都擺在桌面上，但消息人士稱，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）最近向一位歐洲資深政治家透露，最可能的解釋是武漢實驗室發生了災難性事故，導致病毒在2019年底開始傳播。

每日郵報週日版最早披露了西方情報單位對武漢病毒研究所的關切。武漢病毒研究所的科學家在1000英里外的洞穴中從蝙蝠身上採集病毒，並以此做實驗，該洞穴被懷疑是COVID-19的起源地。

COVID-19溯源議題深具爭議，導致北京與西方國家關係日益緊繃。譚德塞曾於今年2月表示，已與中國國務院總理李克強會面，討論有必要在追溯COVID-19起源上加強合作。

譚德塞在疫情爆發初期因發表多項親中言論受外界批評，但他近年改變態度，要求中國在分享COVID-19病毒源頭的數據及資料上採取更開放的態度。

美國眾議院共和黨人2021年8月曾公布報告指出，大多數證據證明，導致COVID-19疫情爆發的病毒是從中國武漢病毒研究所外洩，不過美國情報機構尚未得出這樣的結論。

此外，譚德塞在今年5月也指出，中國的清零防疫策略無法持續下去，呼籲改變政策。當時中國外交部發言人趙立堅反擊，中方希望有關人士能客觀理性看待中國防疫政策，「不要發表不負責任的言論」。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110619

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