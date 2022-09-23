賴清德訪長照機構 少子化、高齡化當作國安問題

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）副總統賴清德今天參訪嘉義市陽明綜合長照機構時表示，人口老化速度太快，2025年65歲以上人口比例，恐怕會突破20%，總統蔡英文曾指示，少子化、高齡化須當作國安問題面對。

副總統賴清德下午在民主進步黨嘉義市長參選人李俊俋、前嘉義市長涂醒哲、陽明醫院院長謝景祥等人陪同，參訪陽明綜合長照機構，除對長者噓寒問暖外，並參觀長者手作孔雀開屏課程。

賴副總統表示，台灣社會朝向人口老化，恐怕已成為趨勢，截至今年6月為止，全國65歲以上人口比例是17.6%，若無法改變情況，在2025年就會突破20%，老化速度太快；2018年擔任行政院長時，國家發展委員會的報告中，當時就提到人口的危機，包括少子化、高齡化，蔡總統曾指示，這須當作國安問題來面對。

賴副總統指出，蔡總統也提出相關因應政策，包括托嬰等作為，減少家庭的負擔，另也推出長照2.0照顧更多的長輩；蔡總統第一任就任後，就大幅提升長照的預算，就是希望在各地建置長照據點，目前全國已1萬1000多個服務據點。

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賴副總統說，蔡總統第一任就任前，擔任長照服務人員很少，薪資不足又很辛苦，當時擔任台南市長時曾向蔡總統建議，長照服務人員須提高薪資及社會地位，目前已提高至新台幣3萬4000多元；提高社會地位主要是尊重、尊嚴，長照服務人員辛苦照顧長者、殘障人員，職業特性猶如愛心天使一般，令人敬佩。

另外，賴副總統在李俊俋等人陪同下，參訪福樟良材木創工坊，2人還一起手作日式板凳，並在板凳上簽名留念。（編輯：黃世雅）1110923

副總統賴清德（前右3）23日在民進黨嘉義市長參選人李俊俋（前左3）等人陪同下，前往參訪嘉義市陽明綜合長照機構，並與現場人員合影留念。中央社記者黃國芳攝 111年9月23日