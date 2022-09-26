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吳釗燮：紀念安倍最好方式是民主國家更團結

2022/9/26 10:24
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（中央社記者游凱翔台北26日電）外交部今天表示，為感念前日本首相安倍晉三，部長吳釗燮投書日媒表示，雖然安倍已離開，但安倍精神遺產與世人同在；而紀念安倍最好的方法，就是民主國家更加團結，捍衛共同珍惜的自由民主價值。

外交部上午發布新聞稿表示，為感念已逝世的前日本首相安倍晉三，吳釗燮以「紀念安倍前首相－民主國家應更團結」為題投書日本「產經新聞」，於今天刊登。

外交部指出，由於明天就是安倍舉行國葬之日，吳釗燮的專文特別具有意義。文中提到，台灣人民對安倍逝世最不捨的原因，是因為安倍不畏中國批評，多次以日本首相高度展現對台灣誠摯的關心與堅定支持；安倍更提出「台灣有事，日本有事，就是日美同盟有事」的戰略理念，這已經成為台灣人民最懷念的經典。

另一個原因，吳釗燮指出，是台灣在面臨地震颱風等天然災害時，安倍總是給台灣人民溫暖關懷與即時協助，例如協助台灣取得疫苗、花蓮震災時親筆揮毫「台灣加油」及手持台灣鳳梨以燦爛的笑容力挺台灣。安倍對台灣的支持與關懷感動了無數台灣人民與台灣政府，安倍也做出最好的示範，激勵台灣在其他國家有難時也同樣伸出援手，善盡國際社會成員的責任。

吳釗燮提到，目前威權主義對外大肆擴張更凸顯安倍的高瞻遠矚，「亞非繁榮廊道」、「民主安全之鑽」或「自由開放印太區域」，在安倍的力推之下，成為美國、歐洲與區域主要民主國家的共同戰略。

此外，安倍堅持信念並且積極推進跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成立，同時支持台灣加入。看到當前威權主義國家在烏克蘭發動侵略戰爭，在東海、台海、南海試圖進行擴張，台灣更加體會安倍的遠見和擘畫，以及民主國家團結的必要。

吳釗燮最後強調，雖然安倍已離開，但安倍精神遺產與世人同在；而紀念安倍最好方法，就是民主國家更加團結，以捍衛所共同珍惜的自由民主價值。（編輯：翟思嘉）1110926

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