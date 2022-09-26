安倍國葬預算破台幣3億 恐還不是最終費用

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（中央社東京26日綜合外電報導）7月8日在輔選時被槍殺身亡的日本前首相安倍晉三將於明天舉行國葬。不過，國葬預算一度追加，甚至超越英國女王伊麗莎白二世的國葬費用，加上承包廠商不透明，引發民眾不滿。

為追悼安倍，首相岸田文雄內閣7月22日正式決定在9月27日為安倍舉辦國葬，這是日本自二次大戰後，第2次為曾任首相者舉辦國葬。

日本政府在8月26日內閣會議中決定，將從2022年度預算的一般預備金，提撥約2億5000萬日圓（約新台幣5545萬元）作為安倍國葬經費，但這筆經費並不包括負責會場周邊維安警力人事費等費用。

日本政府內閣官房長官松野博一9月初宣布，除原本公布的經費外，加上維安等費用後，國葬花費預估總額約16億6000萬日圓（約新台幣3億6335萬元）。

日本最大在野黨立憲民主黨國會對策委員長安住淳當時說，政府原本還堅稱只花2億5000萬日圓，結果卻一口氣暴增到6.6倍之多。

安住淳說，「6.6倍也好、16億日圓也好，坦白說我不認為這會是最後的答案」，認為國葬經費未來仍有增加可能。

日本政府之前對國葬經費總金額態度是「國葬後再精算公布」，但因為遭受輿論與在野黨批評轉向，改為在國葬舉行前先公布預估總額。

「國葬」的經費暴增引發在野黨反彈，日本朝野8日下午舉行國會閉會審查，首相岸田文雄出席說明。

岸田列出舉行國葬的理由，包括安倍晉三是日本憲政史上執政最久的首相，留下許多政績，且是在助選時遭襲身亡，國家有必要展現不屈服暴力、守護民主的決心，也禮節性回應各國弔唁，認為對安倍舉行國葬恰當。

部分日本民眾反對政府舉辦安倍國葬，指政府不應浪費這麼多公帑舉辦，但也有人力挺。

日本知名整形醫師高須克彌表示，若要稱頌安倍的功績，這金額實在太便宜。若獲允許，他很想全額捐款當奠儀。

高須在7日推特發文表示：「如果要稱頌安倍晉三先生的功績的話，這樣的金額實在太便宜。」

他還說：「竟然為這種程度的金額起爭執，身為國民的我覺得很悲哀。如果獲允許的話，我願意全額自掏腰包捐款當成奠儀。」

但也有人在高須的推文下回應，「請務必這麼做，請說到做到。16億日圓的納稅錢，我想要給我未來的孩子使用」。

英國女王伊麗莎白二世國葬舉行後，更是有日本民眾質疑，安倍晉三的國葬費用怎會比英女王還高。

根據英國廣播公司（BBC）報導，儘管女王國葬的實際花費並未公開，但英國「每日鏡報」（Daily Mirror）估計約為800萬英鎊，相當於約13億日圓，低於安倍的16億6000萬日圓。

而從東京奧運最終花費130億美元，是原本預估的兩倍多，安倍國葬爆預算似乎也不可免。有民眾猜測，英日兩國國葬費用的差異，或許就在於日本出現了中間業者，多賺了一手。

根據日媒News PostSeven報導，總部位在東京的活動企劃公司Murayama是安倍國葬唯一的投標廠商，單獨承包了價值1.76億日幣的標案，而這家公司正是安倍生前被批評資訊不透明的「賞櫻會風波」的主辦廠商。

在安倍內閣時期，該公司曾連續5年中標首相主辦的「賞櫻會」會場設置，被在野黨指責官方操縱投標。在9月2日舉行的國葬承包投標案中，只有Murayama一家公司提出申請，也被在野黨指責是政府圖利廠商，「在國民看來就是作弊」。

岸田文雄對此回應，當初聽說大約有4家公司可以承包武道館的會場布置，因此才進行招標。「據我所知，這家公司的管理層從今年已經改變。」

松野博一表示，最終參與競標的業者只有一家，且認為「程序恰當」。

對此，News PostSeven引述知情人士說法報導，之所以只有一家參與競標，是因為首相官邸設定了投標廠商條件，必須有過去5年內策劃國家儀式典禮的記錄。根據這一規定，最終只有Murayama符合投標資格。

根據共同社最新民調，超過70%民眾認為安倍的國葬費用花費太高。不過，這些錢並非全部花在葬禮上，當中約半數預料要用來加強維安警戒，而有1/3預估要招待來訪的外賓。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110926