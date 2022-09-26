安倍晉三國葬27日舉行 蘇嘉全王金平搭機赴日

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（中央社記者游凱翔台北26日電）前日本首相安倍晉三國葬明天舉行，總統蔡英文指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平，以及駐日本代表謝長廷組團出席；蘇嘉全、王金平今天下午搭機赴日。

安倍晉三7月在奈良遇刺身亡、享壽67歲，國葬明天在東京都內「日本武道館」舉行。

總統蔡英文指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平，以及駐日本代表謝長廷出席安倍的國葬儀式；蘇嘉全、王金平今天下午自松山機場搭機赴日。

蘇嘉全與王金平先後抵達松山機場。王金平受訪時表示，此行純粹參與國葬典禮；是否會跟美國副總統賀錦麗交流，他說，應該沒有。

總統府發言人張惇涵日前表示，總統指派的代表團跨黨派的「院長級」成員，長年均與安倍交情深厚、互動密切，在日本各界擁有充沛人脈，此次共同代表台灣出席安倍國葬，充分彰顯台日堅定情誼與深厚情感。

張惇涵說，蔡總統祈願，此次的代表團能夠帶著台灣政府與人民對安倍的悼念與追思前去，誠摯感謝安倍的畢生貢獻，並展現台灣與日本繼續並肩同行，捍衛共享的價值及印太區域的和平穩定。（編輯：謝佳珍）1110926