李安妮赴日參加安倍國葬 下榻李登輝安倍曾密會飯店

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（中央社記者葉素萍台北25日電）李登輝基金會董事長李安妮明天一早啟程赴日，參加日本前首相安倍晉三國葬。李安妮此行下榻的東京東急大飯店，為前總統李登輝2015年赴日時下榻行旅，並與時任首相的安倍晉三暢談將近半個小時。

日本政府27日在東京為前首相安倍晉三舉行國葬，總統蔡英文指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全等成員，將於明天下午搭機赴日，再與前立法院長王金平及駐日本代表謝長廷，共同組成代表團，出席安倍的國葬儀式。

李登輝基金會今天發布新聞稿指出，李安妮日前受日本前首相安倍晉三家屬邀請，將於明天一早啟程，參加9月27日舉辦的國葬，預計28日返國。

李登輝基金會說，在眾多飯店中，李安妮並未選擇最知名的大倉或帝國作為行旅，而是挑選東京東急大飯店（Capitol Hotel Tokyu），背後有其特殊淵源。

李登輝基金會表示，2015年7月，李登輝赴日並在國會演講，當時下榻的飯店就是東京東急大飯店。而根據李登輝前日本秘書早川友久的敘述，時任首相的安倍晉三透過飯店內較隱密通道，前往李登輝的住宿房間，當時李安妮也在現場；李登輝與安倍暢談了將近半個小時，「就像許久不見的父親與兒子見面」。

李登輝基金會說，多年後，李安妮因國葬而赴日，並入住當年李登輝與安倍晉三見面的飯店，有著難以取代的情感及歷史意義。

此外，李安妮與前總統夫人曾文惠各有一封慰問私函，也會在這次的旅途中送交安倍家屬手中。

李登輝基金會執行長鄭睦群表示，李安妮一行9月26日將與日本李友會餐敘，其他行程尚在安排中，會找適當時間對外說明。（編輯：林克倫）1110925