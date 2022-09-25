安倍國葬倒數 日本動員警力上看2萬人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京25日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三「國葬」進入倒數階段，日警為求維安滴水不漏，已在重要車站、機場及交通要道部署警力，目前得知整體動員警力將上看2萬人，超過美國總統拜登5月訪日規模。

日本時事通信社報導，安倍國葬9月27日將在東京都內的「日本武道館」舉行，是安倍遭槍擊身亡後，警方首度負責大規模維安任務，讓警視廳官員認為是「恢復（外界對警方）信賴的第一步」，將以萬全態勢嚴陣以待。

警視廳相關人士說，預料國葬維安警力規模將高達2萬人，比今年5月美國總統拜登訪日參加日美澳印「四方安全對話」（Quad）峰會的約1萬8000名警力更多。其中，來自北海道及福岡等各地支援警力可能多達2000多人。

警視廳官員說，不容出現想定外的情況，要讓國葬平安順利完成。警視廳目前已針對東京都內主要車站等地完成警力部署；在海外重要人士正式抵達日本前，9月24日也在連接東京羽田機場及市區的首都高速道路（類似高速公路）進行搜索，查看是否有爆裂物等可疑物品。

警視廳官員對國葬當天可能發生的反國葬示威遊行等情況抱持戒慎恐懼，除對難以察覺徵兆的個人犯行進行警戒外，也將強化網路巡邏等情蒐作為。

目前已知國葬當天會有幾個團體舉行示威遊行，而設置在國葬會場附近的九段坂公園獻花台，當天也將聚集人潮。警方將在上述地點部署大量警力，盡全力防止可能出現的問題及察覺混在人群中的危險人物。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110925