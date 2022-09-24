安倍晉三國葬輿論兩極 美駐日大使肯定安倍功績

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本政府將舉辦已故首相安倍晉三國葬，輿論兩極。美國駐日大使易曼紐接受日媒專訪時肯定日本政府為安倍舉辦國葬，並說，「若不承認安倍（功績），那將是一大損失。」

日本政府27日將在東京的日本武道館舉行安倍國葬。隨著媒體報導這場國葬將浪費巨額人民血汗錢、強迫服喪、安倍與「世界和平統一家庭聯合會」（又稱統一教）關係深等負面消息多，反對國葬的聲浪漸增大。

美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）昨天在位於東京的大使寓所接受日本富士電視台專訪時說：「沒人像安倍那樣對美日關係帶來那麼重要的影響」。對於日本國內對安倍國葬輿論兩極的情況，他說：「若不承認安倍（的功績），那將是一大損失。」

易曼紐肯定日本政府以舉辦國葬弔唁安倍。他受訪時言及，2022年美國總統拜登（Joe Biden）、聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）即將訪日，美國未曾像現在此刻如此關注日本。

他強調，賀錦麗將出席安倍國葬的意義大。

美國白宮23日宣布，賀錦麗所率領的美國代表團共12人，包括美國已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）的女兒、前駐日大使卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）、美國聯邦參議員、也是前駐日大使海格提（Bill Hagerty）等人。

日本讀賣新聞報導，一名美國高官受訪時表示，賀錦麗這次訪問日韓，目的除表彰安倍的功績外，在日益複雜的安全保障環境中，將再度確認對同盟國的責任，加深對印度太平洋的關注。針對日本輿論對安倍國葬看法兩極一事，這名高級官員表示，「不予置評」，但想說的是，安倍是美國偉大的友人。

有關安倍國葬，日本政府將邀請函發放至國會議員會館內的各議員辦公室，結果立憲民主黨籍參議院蓮舫、辻元清美等將國喪邀請函上傳社群網站，並表態將缺席。兩人遭到網路批評說「沒品」、「失禮」、「難以讓人接受」。

台裔的蓮舫昨天在推特（twitter）發文表示，日本首相岸田文雄決定舉辦安倍國葬於法無據、也無一套標準，僅憑執政者的判斷就決定，沒讓國會參與決定，而且是用公帑舉辦。

她指出，安倍與統一教的關係應調查清楚，不調查清楚的話，民調將顯示人民正嚴厲的看待岸田內閣。她主張政府應立刻取消安倍國葬。

日本富士晚報報導，是否出席葬禮是個人的自由，但日本自古有的宗教觀念是「人死後就成佛」，對於7月8日在助選時遭槍擊的前首相（安倍），蓮舫、辻元拒絕弔唁，還特意做政治宣傳，身為民意代表，行徑有待受公評。

立憲民主黨黨主席泉健太9月2日在記者會上表示，基本上會出席安倍國葬，但後來他認為政府的說明不夠充分，最後決定立憲民主黨執行部不出席國葬，黨執行部以外的立憲民主黨黨籍國會議員則各自判斷是否出席。

該黨前首相野田佳彥在18日播出的節目中說：「前首相不出席前首相的葬禮的話，偏離我的人生觀。我將（向前首相安倍）獻花，說一聲『長期以來，您辛苦了』，以做為道別。」

針對野田的說法，有網友留言回應說：「讓人感覺很溫馨」、「很感動」。不過，也有網友留言寫道：「要求撤銷參加國葬」、「身為在野黨的人士，應正視此事。」

立憲民主黨的最大支持團體「日本勞動組合（工會）總連合會」（簡稱連合）的會長芳野友子15日在記者會上表態將出席安倍國葬。結果，遭到蓮舫批評，認為芳野應謹慎應對，才不至於造成民眾「分裂」。

網路上有人發起呼籲政府取消舉辦安倍國葬的活動，但也有人發起在網路上對安倍獻花的活動。

一群20多至30多歲的新創企業經營者等組成「安倍前首相上網獻花計畫執行委員會」，號召民眾上網獻花並留言給安倍的，活動從8月25日至舉辦到9月27日為止。執委會最後將彙整網友的留言，送交給安倍的夫人安倍昭惠。

截至9月22日為止，逾13萬人響應並留言。有人寫道「長期以來，辛苦您了」、「希望您在天之靈也守護日本」等。

一名39歲的發起人對日媒表示，有些民眾想弔唁卻無從表達，於是他發起這項活動，沒想到獲得的反響如此大。

另一方面，東京大學名譽教授上野千鶴子等人從8月23日起發起一項反對安倍國葬連署活動，支持這項活動的民眾留言包括「反對沒有法律根據的國葬」、「應把辦國葬的錢用於因疫情受苦的民眾」等。9月5日還有其他3項反對國葬的活動等，總計約收到40萬件（剔除重複的件數，約28萬件）已被送交內閣府。（編輯：高照芬）1110924