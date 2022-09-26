安倍晉三國葬 台美等國弔唁團陸續抵東京

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（中央社記者楊明珠東京26日專電）日本政府明天在東京的日本武道館舉辦前首相安倍晉三國葬，各國弔唁團陸續抵日，包括台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平、前總統李登輝之女李安妮等人。

安倍7月8日在奈良遇刺身亡、享壽67歲，國葬明天下午2時（台灣時間下午1時）在東京都的日本武道館舉行。

總統蔡英文指派蘇嘉全、王金平，以及駐日代表謝長廷出席安倍國葬儀式；蘇嘉全、王金平今天下午自台北松山機場搭機抵達東京，謝長廷率駐日官員接機。

此外，獲安倍家屬邀請出席安倍國葬的前總統李登輝的次女、李登輝基金會董事長李安妮今天下午與基金會執行長鄭睦群等人搭機抵達東京。

日本前首相安倍晉三國葬27日在東京舉行，前總統李登輝之女、李登輝基金會董事長李安妮（中）受安倍家之邀將出席，26日搭機抵東京。駐日代表謝長廷（右）接機。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月26日

為凸顯繼承安倍的外交政治遺產，日本首相岸田文雄今天展開「弔問外交」，預計到28日為止，3天內將接見逾30個國家領袖級政要或國際組織代表。

岸田今天上午與國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）會談，接著將與9國領袖級政要會談。傍晚岸田與今天率團抵日的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在位於東京元赤坂的迎賓館舉行會談後，共進晚餐。

賀錦麗這次率領的弔問團共12人，她在抵日前，有日媒報導，她與岸田將就台灣情勢、推動「自由開放的印度太平洋」等議題交換意見。

在與岸田會談時，賀錦麗說：「美國對於防衛日本的承諾是不會動搖的，當日本遭受威脅時，我們已做好與同盟國一同奮戰的準備。」她還稱讚安倍建立的美日關係，認為安倍發揮了領導力。

日本外務省表示，共有218個國家、地區或國際組織派代表出席安倍國葬，人數約700人，其中領袖級政要約有50人。各國政要專機昨天起陸續飛抵日本。（編輯：周永捷）1110926