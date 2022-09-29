外交部感謝美提眾院版台灣政策法 續爭本會期立法

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）美國眾院版「台灣政策法案」出爐，外交部今天對提案議員表達感謝，並強調將持續與美國國會及行政部門溝通，期待在本屆會期中爭取美國會友人以立法行動深化台美友好夥伴關係。

針對美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）28日訪日期間強調，美國將持續深化與台灣的非官方關係，外交部也感謝美國拜登政府高層官員近日在國際場域，不斷公開重申友台、挺台的言論與具體行動。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會表示，美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）與其他36名同黨籍聯邦眾議員，於美東時間28日共同提出眾院版「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）。

歐江安表示，這是繼美國聯邦參議院外交委員會9月14日審議通過參院版本的相同法案後，聯邦眾議院另一項支持深化台美關係的友台行動。對麥考爾等其他共同提案的聯邦眾議員以強勁的立法作為，展現對台灣的堅定支持，外交部表示由衷感謝。

歐江安指出，除麥考爾首席議員之外，共同提案的議員包括數十年來長期挺台的台灣連線共同主席夏波（Steve Chabot）、以及於9月上旬訪台的威爾森（Joe Wilson）、巴爾（Andy Barr）、伊薩（Darrell Issa，另譯艾薩）、譚妮（Claudia Tenney）、凱茉可（Kat Cammack）等眾多友好台灣的眾議員。

歐江安表示，眾院外委會共和黨團也同時發表聲明強調，這項法案的內容包括提升台灣的自我防衛及嚇阻能力、更新美國對台政策、增強美國對中共侵台的戰略清晰、強化台美雙邊關係、支持台灣的國際參與等。

聲明同時強調，台灣是美國國家安全的關鍵伙伴，台灣民主刻正面臨中國共產黨史無前例的威脅，值此之際各界應該致力強化盟友，協助台灣提升防衛力量，嚇阻中共挑起衝突與擴張。

外交部將持續與美國國會及行政部門維持緊密溝通，期待在本屆美國國會會期中，能持續爭取美國會友人以立法行動深化台美友好夥伴關係，並確保印太區域的自由開放與和平穩定。

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另針對賀錦麗（Kamala Harris）訪日期間發表演說時的挺台言論，包括強調美國反對中國片面改現狀的行徑，相信台海和平穩定是自由開放印太區域的關鍵等，外交部表達誠摯感謝拜登政府高層官員近日在國際場域，不斷公開重申友台、挺台的言論與具體行動。

歐江安說，面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，台灣政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略；也將進一步深化台美緊密安全夥伴關係，共同維護印太地區的和平與穩定。（編輯：蘇志宗）1110929