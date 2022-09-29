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疫情漸解封 內政部新書揭露防疫人員心路歷程

2022/9/29 15:38
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（中央社記者陳俊華台北29日電）內政部近日出版新書，揭露過去2年多來防疫作為；內政部長徐國勇說，台灣用民主方式防疫，如今這樣的成效，對全世界而言都是不容易的事。

內政部近日出版「就位．無畏：內政抗疫 全員並肩」一書，揭露過去2年多內政種種防疫作為，並透過訪談第一線人員方式，詳實紀錄參與防疫的工作人員的付出，以及背後的心路歷程，可為日後未知傳染疫病提供借鏡。

內政部表示，防疫除第一線醫護人員外，內政部是同步投入最多人力的部會，從邊境到社區，民政司、警政署、移民署、消防署、營建署、資訊中心等單位全力投入。

徐國勇在書序中表示，做為與台灣民情最貼近的行政體系，內政部勢須發揮靈活彈性的特色，成為防疫政策落實與民眾溝通間的橋梁。回首台灣防疫成果，他感觸最深的是，沒有第一時間用強制、集權或命令的方式來防疫，而是請民眾共同成為這次防疫行動的參與者。

徐國勇說，因為當「個人衛生」變成「公共衛生」時，它就是公眾之事；簡言之，台灣用民主的方式防疫，如今這樣的成效，對全世界而言都是一件很不容易的事。

曾任中央流行疫情指揮中心副指揮官的內政部次長陳宗彥指出，自從進駐指揮中心以來，面對病毒侵擾，經歷過不同時期，且以不同策略來應對。他的工作就是協調各部會、單位，貫徹執行指揮中心各項指令。

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陳宗彥表示，2年多來可以很欣慰地發現，從公部門到民眾，都提升判讀訊息的能力，願意自發性地查證，杜絕散播或聽信謠言，加上所有疫情資訊政府都做到公開透明清楚，更有利人心安定和社會穩定。

陳宗彥說，期待疫情可以帶給台灣更正向的轉變，抗疫路迢迢，走了一段時間，確實難免感到疲乏，希望民眾與內政團隊，秉持著「心要簡單，人要善良」的堅定信念，攜手照亮台灣抗疫之路。（編輯：翟思嘉）1110929

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