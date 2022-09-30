藍網路直播疫苗封箱計時器 控政府遲不公布採購價

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨今天表示，民進黨政府藉由封存疫苗採購合約30年，逃避全民監督政府採購過程的權利，國民黨將線上24小時不斷電直播「疫苗價格封箱計時中」，讓民眾了解民進黨的黑箱，浪費了人民多少時間。

國民黨今天召開「疫苗價格封箱計時中」網路直播上線記者會，文傳會主委洪孟楷說，過去一年多，衛福部編列新台幣400億元預算採購疫苗，但疫苗從第一批到貨後到現在，民眾都不清楚每劑疫苗到底採購了多少錢，衛福部一紙公文將採購合約存封30年，「要黑箱30年嗎？」

洪孟楷說，因此，國民黨上架「疫苗價格封箱計時中」計時器，每分每秒持續計算衛福部何時會公布疫苗採購價格，若一天不公開，就每天持續計算，要讓民眾知道疫苗採購價格黑箱已經過了多久時間。而計時器將在YouTube頻道上不斷電24小時直播，只要民進黨一天不公布採購疫苗價格，就一天不會關閉網站。

國民黨副發言人楊智伃說明，「疫苗價格封箱計時中」計時器是從2021年3月3日、第一批疫苗採購當天開始計算，要持續計算前衛福部長陳時中罔顧多少人民納稅錢、甚至罔顧多少條人命，只為自己的選舉利益往上爬。

此外，洪孟楷代表國民黨提出3項要求，第一是公開合約內容，包含保密條例期限，30年憑證的依據為何；第二是公開AZ等不再採購的疫苗價格，或不受多數國人信賴的疫苗，如高端；第三是衛福部新編列暴增600多億防疫預算，與現實脫節，立法院應嚴格把關。（編輯：翟思嘉）1110930