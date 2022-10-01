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被指沒存在感 蔣萬安：市民認為的存在感才重要

2022/10/1 12:59
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（中央社記者陳怡璇台北1日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天被台北市長柯文哲指「沒存在感」。蔣萬安今天表示，不敢說在政治口水中有什麼存在感、市民認為的存在感才重要，就是一步一腳印勤走基層。

柯文哲昨天被問及無黨籍台北市長參選人黃珊珊民調上升一事，提到蔣萬安時說「倒是從頭到尾都不覺得他存在」、「好像沒這個候選人」，並表示他聽自家的台灣民眾黨立委說，蔣萬安在立法院也是這樣，「每次一遇到抗爭他就跑到後面躲起來，好像很怕這種抗爭」。

柯文哲指出，當首長一定要面對各式各樣的困難，那種遇事就躲起來的習慣，不適合當領袖。

蔣萬安今天參加國民黨台北市議員參選人李明賢競選總部成立大會，接受媒體聯訪時被問及此事。

蔣萬安說，不敢說在政治口水中有什麼存在感、市民認為的存在感才重要，他就是深入基層、了解民眾需求、提出政見，一步一腳印才是他一貫的立場。

媒體追問，民進黨台北市長參選人陳時中團隊質疑，蔣萬安對自家政見不熟，例如昨天蔣萬安提出教育政見，但現場媒體的發問都要別人代打、幫忙回答。

蔣萬安說，他的政見都很清楚明瞭；反觀陳時中，除了免治馬桶以外，誰還知道他的其他政見。

此外，媒體追問，蔣萬安下午是否會跟新北市長侯友宜合體亮相、拉抬選情，蔣萬安表示有機會當然不排除，但是下午自己要去各區議員參選人的競總成立大會、行程非常滿。（編輯：李錫璋）1111001

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