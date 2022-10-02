蔡其昌大海線造勢晚會 賴清德蘇貞昌站台相挺

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（前右4）2日晚間在大甲區舉行「台中動起來」大海線造勢晚會，副總統賴清德（前左）出席站台，呼籲海線鄉親全力支持蔡其昌。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月2日

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚在大甲舉辦造勢晚會，副總統賴清德在會中懇請海線鄉親擔任先鋒官，投票支持蔡其昌。行政院長蘇貞昌則肯定蔡其昌說，台中值得更好的市長。

蔡其昌「台中動起來」大海線造勢晚會晚上在大甲區登場，賴副總統、蘇貞昌、屏東縣長潘孟安、立委何欣純及李昆澤、前立委陳柏惟、台中市議員施志昌、楊典忠、王立任都到場相挺，現場吸引大批民眾前來為蔡其昌加油打氣。

先到場的蘇貞昌表示，蔡其昌擔任立法院副院長非常用心，總統蔡英文也讚譽有加，蔡其昌在中央為台中市爭取了1267億元預算進行建設，是最了解台中市的人選，相信可以給台中市好將來，台中市值得更好的市長，更需要一個有魄力、會做事的市長，懇託鄉親「台中強、國家才會強」，市長選舉支持蔡其昌、議員選舉紅不讓。

蘇貞昌細數民進黨執政的政績，用1年半的時間完成班班有冷氣、校校會發電、生生用平板及孩子們營養午餐的補助從3.5元大幅提升到14元、疫情期間台灣守得最好、社會衝擊最小，經濟成長率達到6.57%，創11年來新高。

晚會壓軸進場的賴副總統除了提到現任市長盧秀燕在遠見雜誌的8項施政指標評比，沒有任何一項前6名，成績最好的醫療衛生評比第12名。今天看蔡其昌受訪才知道，賴副總統的任務不只是輔選而已，未來還要背書蔡其昌的政見補助預算，這不只有行動力，更是想得很遠，連台中以後的力氣，今晚就要準備好，未來絕對是有遠見的市長。

賴清德提到，當年韓國前總統金大中是靠著家鄉光州的得票率超過8成才當選，海線是蔡其昌的故鄉，蔡其昌能不能當選市長，就要靠鄉親的力挺，至少要獲得75%的得票率，呼籲大家擔起大台中進步最重要的責任，要做蔡其昌的先鋒官，團結奮鬥一直到贏得勝利為止。

蔡其昌強調，參選市長就是要改變海線的命運，讓海線翻轉向前行。縣市合併市區要更加進步，海線也要迎頭趕上，他當市長一定要解決原縣區邊緣化的問題，透過1個副都心、2個海空港、3條捷運線一定能讓海線更加進步，盧秀燕做不到的，就讓蔡其昌來做。（編輯：李亨山）1111002