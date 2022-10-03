葛葆萱接受印度媒體專訪 籲印台展開戰略合作

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（中央社記者林行健新德里3日專電）中華民國駐印度代表葛葆萱昨天接受印度新聞信託社（PTI）專訪，呼籲同受威權主義威脅的印度與台灣展開「戰略合作」。這篇專訪獲印度多家主流媒體刊登。

在專訪中，葛葆萱說：「我相信現在正是我們展開戰略合作的時刻，加強貿易與科技合作是可以起步的諸多領域之一。」

葛葆萱並指出，台灣與印度之間有龐大的、尚未發揮的合作潛力，像網路、太空、海事、綠能、糧食安全、觀光及美食料理等，都是可以加強合作的領域。

他也提到瑜珈和寶萊塢電影在台灣逐漸受到歡迎。

訪談內容明顯是在回應中國駐印度大使孫衛東「十一談話」。根據印度媒體報導，孫衛東試圖把台灣與西藏與中印邊界爭議連結，要印度政府「有效」處理與中國「核心利益」有關的議題，包括台灣與西藏。

另方面，葛葆萱提及中國在東海、南海、香港及加萬谷（Galwan Valley）的所作所為，強調台灣與印度應攜手抵抗獨裁國家的擴張。

加萬谷位於中印度邊界一帶，2020年6月，印度和中國雙方士兵在這裏發生鬥毆，印度方有20人死亡，中方則未公布死傷人數，兩國緊張關係延續至今。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台，中國升高對台灣的軍事行動力道，引起全球擔憂。印度外交部8月12日呼籲相關方面克制、勿改變現狀，降低緊張情勢。

葛葆萱感謝印度對台灣海峽正義、和平與穩定的相挺，並稱印度與台灣都面對威權主義的威脅，因此台印之間有必要更密切的合作。

PTI引述葛葆萱稱，中國加劇在台灣、日本周邊海域與空域的侵犯行為，嚴重破壞區域的和平與安全，不但增加誤判的機率，同時也可能是改變現況的序幕。

葛葆萱說明，某些人被誤導，認為台灣與美國是意圖透過裴洛西訪台改變現況的一方，但從過去多年來加萬谷、東海、南海及香港的情況來看，誰是挑事方一目了然。

他說，包括印度在內的許多民主國家，近年來開始採取積極措施抗衡「反民主」的策略及灰色地帶行動，不再只是被動做出反應，這項根本性的變化令人感到鼓舞。

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葛葆萱同時尋求印度支持台灣有意義參與世界衛生大會、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際合作平台，強調只有台灣人以民主方式選出的政府，才能在國際社會代表台灣。

多家印度媒體在網站或實體報紙刊登葛葆萱專訪，包括印度人報（The Hindu）、印度印刷報（The Print）、印度時報（The Times of India）和經濟時報（Economic Times）等。（編輯：陳惠珍）1111003