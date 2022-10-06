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台灣基進高雄掛看板 疾呼重視國際局勢及中國威脅

2022/10/6 13:39（10/6 14:31 更新）
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台灣基進在高雄街頭掛起「小心！習帝警報」看板，黨主席陳奕齊（中）6日上午在高雄三多圓環舉行記者會，呼籲台灣社會要關注國際局勢及中國威脅。（台灣基進提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月6日
台灣基進在高雄街頭掛起「小心！習帝警報」看板，黨主席陳奕齊（中）6日上午在高雄三多圓環舉行記者會，呼籲台灣社會要關注國際局勢及中國威脅。（台灣基進提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月6日
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）台灣基進在高雄街頭掛起「小心！習帝警報」看板，呼籲台灣社會在論文風波外，更要關注國際局勢可能改變，尤其中共20大及國際環境將對台灣安全產生可能的影響。

台灣基進今天上午於高雄三多圓環舉行記者會，說明掛看板的用意。台灣基進黨主席陳奕齊說，中共領導人習近平試圖打破終身任期制登基，他所主打的中華民族偉大復興中國夢，就是統一台灣，因此國際上目前非常關心台海局勢。

陳奕齊說，俄羅斯入侵烏克蘭，而俄羅斯作為中國的獨裁盟友，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的作為很有可能會連動台海局勢。在國際局勢不明下，年底地方選舉及2024年將選總統，但現在台灣社會卻陷入論文、學歷等口水議題。

陳奕齊說，中國共產黨第20次全國代表大會及國際環境將對台灣安全產生可能的影響，卻鮮少被討論，有許多支持者向他表達對此擔憂，其中一人提供了這塊看板，盼示警此次選舉結果將再次影響台灣安全保障，呼籲台灣社會要有警覺意識。

台灣基進高雄市議員參選人李雨蓁說，雖有些人認為台灣基進走太前面、太偏激，但局勢發展一再證明這些訴求有其道理，剩下50幾天，期待選舉拉回市政、國防及國家議題討論，未來進入議會，也將擬定各種保護台灣政策。

台灣基進高雄市議員參選人楊佩樺表示，當台灣人民和平生活時，也希望大家可以了解，其實每天都有中國軍機、軍艦侵擾，每一次都是海、陸、空軍嚴防戒備。

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台灣基進高雄市議員參選人張婷婷說，要保衛台灣，除了第一線國防外，如何充實民防，使危機發生時強化社會韌性非常重要。希望藉由這面看板提升台灣人民的憂患意識。

台灣基進高雄市議員參選人張博洋說，眼下台灣危機四伏，但群眾都被引導到各縣市選舉的政治攻防口水戰，反而對未來威脅，失去警覺心。台灣基進不斷疾呼習帝警報，甚至冒著風險出海燒旗，就是要喚醒台灣社會的危機意識。（編輯：謝雅竹）1111006

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