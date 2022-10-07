海外華媒凝聚僑界 童振源盼邀台裔政治人物訪台

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）僑委會委員長童振源今天與多位海外華文媒體高層舉行座談會，除盼透過媒體力量，強化僑界團結與對台向心力，他也透露明年希望邀請各國台裔政治人物訪台，目前已著手盤點相關資訊。

僑委會今天舉行「2022海外華文媒體人士訪團座談會」，出席者包括僑委會2位副委員長徐佳青、呂元榮，陸委會副主委邱垂正，外交部國傳司長徐詠梅及觀光局代表等。

媒體界出席者包括紐約世界日報社長張宗智、澳洲昆士蘭華語廣播協會會長帥如珊、巴西美洲時報社長斯碧瑤、日本台灣新聞社總編輯黃揚竣、泰國世界日報社長邱光盛等10多人。

訪團多位媒體高層同時也是資深台僑，不少人在座談會中表達，希望僑委會強化與僑界年輕世代的鏈結，並在疫情趨緩後，各相關部會能增加對各地僑界的實體訪查，除了熱門地點之外，也能兼顧較偏遠地區。

童振源回應表示，僑委會非常重視連結台僑年輕人的各種計畫，台僑第二、三代投入領域多元，其中不少往政界發展，跟台僑第一代不太一樣，為強化台僑後裔對台認同，僑委會正在盤點資訊，盼明年邀請各地台裔政治人物返台。

童振源表示，僑委會鼓勵設立台僑青商會等團體，積極推動台僑下一代連結台灣教育，包括舉辦各種台僑子女國際比賽交流，相信透過海外華文媒體協助宣導，也能扮演很好橋梁。

童振源在開場致詞時並表示，僑委會今年慶祝90歲生日，僑務工作不斷革新，從傳統「面對面」連結，進化到「數位化」連結，透過與各地台商總會、僑團合作，運用App和人工智慧，在疫情期間打破了跨國交流的限制。

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童振源表示，僑委會3.0是運用槓桿支點原理工作，運用海外能量來壯大台灣，運用台灣能量去協助海外僑胞，僑委會4.0則是推動「智能僑委會」，透過先進方式更了解全球僑胞的動態與發展，做到精準服務，並跟外交部、領務局、健保署等各部會做連結。

邱垂正致詞時則表示，台灣人堅持民主價值，可以穿透、鼓舞中國大陸人民或香港人民，也追求更好的生活。台灣是一個重要的啟發和力量，對於中國持續給予的「極限施壓」，台灣不會冒進挑釁，但會維持具韌性的兩岸政策，維持台海的現狀與和平穩定。（編輯：蘇龍麒）1111007