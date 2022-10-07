國慶預演「橘色惡魔」活潑亮點 雷虎衝場掀高潮

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（中央社記者賴于榛台北7日電）國慶將至，總統府前今天下午舉行國慶大會預演，主題表演階段，有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高等學校吹奏樂部活力演出，吸引觀禮民眾驚呼好活潑、好可愛，最後由雷虎小組衝場掀起高潮，為預演劃下句點。

民國111年國慶主題為「守土衛國，你我同行」，今天下午在總統府前舉行預演，這也是疫情以來首度開放民眾參觀預演，雖然預演開場前天候不佳、大雨不斷，但並未澆熄民眾興致，許多人自備雨具與摺疊板凳觀賞現場展演。

所幸預演開場後，雨勢漸歇，暖場部分順利由八歌浪Pakelang團隊、國軍聯合樂隊暨三軍儀隊、台南武陣、北一女樂儀旗隊，以及勇鷹高教機、F5型機衝場掀開序幕。

國軍聯合樂隊暨三軍儀隊演出以衛國為主軸，且全員相較去年國慶提升難度，選擇非常考驗默契與專注力的左手轉槍，進階挑戰無音樂伴奏靜默槍法；台南武陣由台南市安南區興安宮金獅陣、西港區廣慈宮金獅陣及七股區寶安宮白鶴陣組成，陣中不滿10歲的兒童與逾90歲的長者也精湛演出，展現保家氣勢。

緊接著大會儀式正式開始，國歌領唱今年由7名國軍和海巡代表，以及馬祖四鄉五島兒童合唱團共同領唱，與此同時國軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗，由2架UH-60M黑鷹直升機引導及跟隨下，緩緩通過府前廣場上空，民眾也紛紛舉起手機拍下巨幅國旗。

大會在進行立法院長、慶籌會主委以及僑胞代表、總統致詞等演練後進入主題表演階段，陸軍航空特戰指揮部5架AH-64E阿帕契直升機以大雁隊形空中分列式自總統府上空通過，再度引起現場驚呼與搶拍。

隨後日本京都橘高等學校吹奏樂部以「台日友情60週年 Always活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！」為主題進行演出，輕快的音樂與笑容滿面都擄獲民眾的心，紛紛喊著好活潑、好可愛，並跟著音樂節奏搖擺。

主題表演壓軸的是台灣街舞文化推廣協會搭配曉明女中管樂隊的共同演出，滿場氣勢贏得現場掌聲；最後空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越觀禮台，留下美麗彩煙，為國慶大會預演掀起高潮，劃下完美句點。

慶籌會秘書長陳宗彥在預演結束後受訪表示，今年是疫情以來重新開放民眾參觀預演，很高興民眾踴躍參與，顯示台灣正往正常生活的方式前進。

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陳宗彥說，每次預演都會針對過程中的環節銜接調整時間，包括空軍、陸軍的飛行隊，進場時間點都會微調，力求國慶當天每個環節都落在最佳時間，讓民眾感受最佳時刻。

陳宗彥指出，今年國慶典禮主軸是守土衛國，也因此相關活動意象包含年輕、活力與團結，像是宋江陣就將老幼青少都團結在一起，北一女中、曉明女中以及日本京都橘高校的演出活力滿滿，展現年輕人勇敢接受世界的轉變與挑戰。（編輯：蘇志宗）1111007