因應中國威脅 蕭美琴列安全經濟韌性為工作重點

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駐美代表蕭美琴8日出席僑界國慶活動時表示，台灣面臨最嚴峻的挑戰是安全，未來將確保台灣具備足夠實力捍衛台海和平穩定，也會致力打造經濟韌性，因為「台灣若要強壯，經濟就必須強壯」。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年10月9日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電）駐美代表蕭美琴今天出席僑界活動表示，台灣面臨最嚴峻的挑戰是安全，未來將確保台灣具備足夠實力捍衛台海和平穩定，也會打造經濟韌性，因為「台灣若要強壯，經濟就必須強壯」。

巴爾的摩台灣同鄉會今天在華府僑教中心慶祝台灣國慶日，邀請蕭美琴、美國前國務卿首席中國顧問余茂春、母親來自台灣的馬里蘭州州參議員林力圖（Clarence Lam）出席致詞；總統蔡英文、僑委會委員長童振源也分別透過致函、預錄影片發表談話。

蕭美琴致詞時分享駐美代表處3大工作重點，包括防衛與安全、經濟韌性，以及國際參與。

在防衛安全部分，蕭美琴表示，台灣面臨最嚴峻的挑戰就是安全，因此防衛與安全是駐美處首要重點工作，未來會努力確保台灣具備足夠實力與能力，能捍衛台海和平穩定，以及自身民主自由。

在經濟層面，蕭美琴指出，台灣若要強壯，經濟就必須強壯，駐美處積極與理念相近夥伴合作，深化與他們的經濟夥伴關係，目前已有大幅進展；包括建立諸多經濟合作平台與對話，未來幾週，台美也將在21世紀貿易倡議下展開貿易協商。

針對國際參與，蕭美琴說，即便面對極大阻礙及試圖邊緣化、排除台灣的壓力，台灣努力爭取在國際社會中受公平對待；面對中國持續企圖降低台灣在國際社會中地位，大家必須站在一起，為台灣尋求能做出有意義貢獻的機會。

在台灣民主存亡面臨日益加劇挑戰之際，蕭美琴強調，台灣必須持續團結各界，擁抱多元性，用團結來支持並強化台灣民主。

她向各界喊話說：「不論你是台灣人、美國人、香港人或跟余茂春一樣是華裔美國人，抑或是世界公民，我們最大的共通點，就是相信自由應作為生活方式，也相信民主及尊重人權等共享價值。」

余茂春致詞指出，越與中國往來，自然信心會越低，這就是為何希望接觸中華文化、東方文明精髓的人，都轉投向台灣懷抱。他舉自己購買商品習慣為例，若看到中國製產品，自然會質疑商品品質和安全性，但看到台灣製商品就感到放心。

余茂春表示，台灣雖被邊緣化、體積小，卻有偌大成就；台灣不再是國際治理上被動成員，而是相當優秀的世界公民，台灣在公衛、環境和科技躍進上擁有高標準，且占據全球科技商業貿易關鍵產業。

余茂春說，台灣人應該為自己感到非常驕傲，「若我是台灣人，也會為這些成就感到非常驕傲」。（編輯：韋樞）1111009