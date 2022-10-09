芝加哥駐處國慶酒會 地方政要踴躍出席

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（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）駐芝加哥辦事處7日晚間舉辦國慶酒會，伊利諾州眾議會「友台連線」共同主席戴維斯等地方政要踴躍出席，俄亥俄州眾議會則通過決議祝賀中華民國111年國慶。

芝加哥雙十國慶酒會在歷史逾140年的「合眾俱樂部」（Union League Club）舉行，當地政、商、僑、學界逾300人出席。

駐芝加哥辦事處長姜森感謝美國中西部堅定支持台灣，特別是過去一年中西部7州陸續成立州議會「友台連線」（Taiwan Friendship Caucus），強化各州議會友台力道。

此外，「中華民國（台灣）農產品貿易赴美友好訪問團」黃豆玉米分團9月訪問明尼蘇達、愛荷華及伊利諾州，簽署總值逾26億美元（約新台幣825億元）的採購意向書。姜森說，駐處將繼續強化台灣與美國中西部基於共同價值的夥伴關係。

除戴維斯（William Davis）外，伊利諾州眾議員馬佐奇（Deanne Mazzochi）、芝加哥市議會「友台連線」準共同主席羅德里格斯（Michael Rodriguez）、華埠所在第11區芝加哥市議員李惠華（Nicole Lee）等政要也出席酒會，祝賀中華民國生日快樂。

聯邦眾議員萊恩（Tim Ryan）、帝芬尼（Tom Tiffany）、芬斯特拉（Randy Feenstra）及印第安納州長侯康安（Eric Holcomb）、伊利諾州參議會、俄亥俄州議會「友台連線」全體共同主席等致函慶賀。

俄亥俄州眾議會另以通過友台決議方式，為中華民國111年國慶獻上祝福。（編輯：韋樞）1111009