余茂春主導 美智庫成立中國中心研擬抗中策略

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（中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電）華府智庫哈德遜研究所19日宣布成立「中國中心」，負責研擬抗中策略。中心延攬川普時代2名反中大將，由重要中國智囊余茂春主導，前國務卿蓬佩奧擔任諮詢委員會主席。

美中關係進入戰略競爭，抗中成美國兩黨共識。「哈德遜研究所」（Hudson Institute）19日宣布成立「中國中心」（China Center），負責研擬政策回應，確保美國戰略重心持續放在中國，促進以自由民主價值為基礎的全美及全球性對話。

哈德遜研究所指出，中心是由先前擔任國務院資深中國政策顧問的 余茂春 余茂春小檔案 1962年生

學歷：南開大學歷史系、賓州史瓦摩爾學院、加州大學柏克萊分校

經歷：美國國務卿蓬佩奧首席對中國政策和規劃顧問、美國公共電視網中國分析專家、美國國會聽證會專家

1989年天安門學運時正就讀於加州大學柏克萊分校，支持當時的民主抗議

1994年任教於美國海軍學院，教授中國與東亞、軍事歷史；在校主持亞洲論壇，主導亞洲議題相關活動

著作：「戰略情報局在中國：冷戰序曲」OSS in China: Prelude to Cold War、「龍之戰：盟軍行動與中國命運 1937-1947」The Dragon’s War: Allied Operations and the Fate of China, 1937-1947

參與撰稿：「如果中國攻打台灣：軍事策略、政治和經濟」If China Attacks Taiwan: Military Strategy, Politics and Economics、「中國軍事史」A Military History of China 看更多 關閉 帶領， 蓬佩奧 蓬佩奧小檔案 生日：1963年12月30日

黨籍：共和黨

學歷：哈佛法學院、西點軍校

經歷：美國國務卿、中央情報局（CIA）局長、堪薩斯州聯邦眾議員、陸軍軍官 看更多 關閉 （Mike Pompeo）擔任諮詢委員會主席。將集結多位中國權威專家、政策制定者與國家領袖，鞏固與擴展美國對中作法超越黨派的全國共識。

蓬佩奧及余茂春去年1月卸下公職，爾後相繼以傑出研究員、資深研究員身分，加入保守派智庫哈德遜研究所。

蓬佩奧透過新聞稿表示，哈德遜創立中國中心並交由余茂春領導，在推動民主對抗當今時代核心威脅上邁出一大步，這威脅亦即中共治理模式。

哈德遜研究所所長兼執行長華特斯（John Walters）指出，哈德遜成立的目的，是要因應美國與盟友面臨的生存威脅，「當今最大威脅就來自中國共產黨」。他說，新中心將結合分析與領導力，對抗中共威脅。（編輯：馮昭）1110521