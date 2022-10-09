紐約皇后區歡慶雙十 僑胞不畏低溫展現熱情

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（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）紐約市皇后區延續20多年傳統，今天舉行雙十國慶活動，數百名僑胞踴躍參加，高呼「中華民國萬歲」、「台灣加油」等口號，在入秋後攝氏10度低溫中展現熱情與愛國心。

國慶升旗典禮在紐約皇后區法拉盛公立第20小學戶外舉行，由三太子、慈惠仙女及僑務委員會海外青年志工（FASCA）舞獅表演揭開序幕，空軍子弟小學校友會旗隊護送國旗進場，美華夢幻儀隊首次參加皇后區雙十國慶活動，博得滿堂彩。

駐紐約辦事處長李光章致詞表示，環顧當前世局，民主和以規則為基礎的國際秩序正面臨冷戰以來最大挑戰，而台灣是挺立在西太平洋第一線的自由民主燈塔。聯合國正積極討論如何面對全球挑戰，台灣非常樂意分享如何創造令人驚豔的民主、自由、快樂發展經驗。

李光章代表政府感謝僑胞長年支持中華民國政府，並強調大紐約地區僑界在共同壯大台灣、建設台灣成為大家可引以為傲的幸福社會過程中，有著不可或缺的地位。

連7年擔任紐約皇后區雙十國慶籌備委員會主任委員的林映君表示，每年國慶升旗代表僑胞永遠不會忘本，無論身在何處，僑胞「流的都是中華民國的血，心跳的是台灣的心，我們在這裡升旗就是要告訴我們的國家、台灣的人民『我們永遠都在』」。

林映君多次帶領全場高呼「中華民國萬歲」、「台灣加油」，炒熱現場氣氛。

紐約中華公所主席曾偉康重申支持中華民國政府。台裔紐約州參議員劉醇逸及長年友台的州參議員史塔維斯基（Toby Ann Stavisky）、韓裔州眾議員金兌錫（Ron Kim）致詞祝賀中華民國生日快樂，期盼台美關係更加緊密。

劉醇逸接受中央社訪問時說，雙十國慶是大家歡聚的時刻，他每年必定出席，就算前兩年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也如此，「在紐約，我身為台裔美國人感到非常自豪，我們有很多可展現的長處」。

升旗典禮所在的籃球場周邊掛滿中華民國與美國國旗，之後在室內舉辦的慶祝大會、園遊會一如往年人聲鼎沸。

到紐約就讀西點軍校不久的19歲台灣青年林翰佑首次在異鄉參加雙十國慶活動，現場旗海飄揚令他分外感動。他受訪時說，在紐約看到台灣的國旗感到開心又意外，而且能和台灣人聚在一起，讓他覺得不虛此行。（編輯：韋樞）1111009

紐約市皇后區僑界8日舉行雙十國慶升旗典禮，青天白日滿地紅國旗在晴空下緩緩升起。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月9日

駐紐約辦事處長李光章8日參加皇后區雙十國慶活動時說，民主和以規則為基礎的國際秩序正面臨冷戰以來最大挑戰，而台灣是挺立在西太平洋第一線的自由民主燈塔。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月9日

紐約市皇后區僑界8日舉行雙十國慶升旗典禮，中華民國空軍子弟小學校友會旗隊護送國旗進場。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月9日