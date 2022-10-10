國慶首度三地連線齊唱國歌 巨幅國旗飛越府前上空

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（中央社記者陳俊華台北10日電）國慶大會今天登場，由7位國軍和海巡代表，以及馬祖四鄉五島兒童合唱團，3地連線共同領唱國歌；同時國軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗，緩緩通過總統府前上空。

今年國慶以「守土衛國，你我同行」為主題，主要希望凝聚台灣主體意識及堅定國人自我防衛的意志，以共同守護美好家園；國慶主視覺「多元匯聚，璀璨未來」，則以如光榮勳章般的雙十造型，象徵著守土衛國的集體榮耀，同時也營造出同行、前進的意象。

每年國慶的國歌領唱受矚目，今年國慶大會中，由7位國軍和海巡代表，以及馬祖四鄉五島兒童合唱團共同領唱國歌，同時與在東引「國之北疆」地標，以及靠泊在左營軍港的塔江艦現場連線，在大會同步播放地方與駐地官兵代表共同演唱國歌畫面。

在此同時，國軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛著巨幅國旗，由2架UH-60M黑鷹直升機引導及跟隨下，緩緩通過總統府前廣場上空，以凌空飄揚的國旗，為國家慶典增輝，展現鼓舞軍民士氣及凝聚向心力。（編輯：翟思嘉）1111010