更多編輯台推薦新聞：
宋碩芸雪梨羽球挑戰賽單、雙打封后 台灣選手包辦5座冠軍
運動

宋碩芸雪梨羽球挑戰賽單、雙打封后 台灣選手包辦5座冠軍

中共20大人事撲朔迷離 誰上誰下習說了算
兩岸

中共20大人事撲朔迷離 誰上誰下習說了算

鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務
生活

鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
111年國慶大會
新聞專題
111年國慶大會
首頁 / 政治

國慶首度三地連線齊唱國歌 巨幅國旗飛越府前上空

2022/10/10 10:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北10日電）國慶大會今天登場，由7位國軍和海巡代表，以及馬祖四鄉五島兒童合唱團，3地連線共同領唱國歌；同時國軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗，緩緩通過總統府前上空。

今年國慶以「守土衛國，你我同行」為主題，主要希望凝聚台灣主體意識及堅定國人自我防衛的意志，以共同守護美好家園；國慶主視覺「多元匯聚，璀璨未來」，則以如光榮勳章般的雙十造型，象徵著守土衛國的集體榮耀，同時也營造出同行、前進的意象。

每年國慶的國歌領唱受矚目，今年國慶大會中，由7位國軍和海巡代表，以及馬祖四鄉五島兒童合唱團共同領唱國歌，同時與在東引「國之北疆」地標，以及靠泊在左營軍港的塔江艦現場連線，在大會同步播放地方與駐地官兵代表共同演唱國歌畫面。

在此同時，國軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛著巨幅國旗，由2架UH-60M黑鷹直升機引導及跟隨下，緩緩通過總統府前廣場上空，以凌空飄揚的國旗，為國家慶典增輝，展現鼓舞軍民士氣及凝聚向心力。（編輯：翟思嘉）1111010

國慶大會
國慶談話聚焦四大韌性 總統：給世界更好的台灣 國慶大會將登場晚間10時起交管 橘色惡魔表演成亮點
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀