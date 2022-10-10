總統指願與北京尋求和平方法 國民黨：沒有新意

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（中央社記者王承中台北10日電）總統蔡英文今天表示，願和北京當局尋找雙方可接受的維持台海和平穩定方法。國民黨指出，沒有新意；蔡總統一面縱容黨籍民代挑釁叫囂，一面表態交流，全然自我矛盾，呼籲停止操作兩面手法，避免讓台灣陷入險境。

蔡總統今天在國慶大會向北京當局喊話，表示兵戎相見絕對不是兩岸的選項，唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本；在理性、平等及相互尊重下，願和北京當局尋找雙方可接受的維持台海和平穩定方法。

國民黨發布新聞稿指出，蔡總統有關兩岸關係的說法，仍然遵循以往立場，沒有新意。國民黨也質疑，蔡總統一方面縱容黨籍民代每天挑釁叫囂，一面表態交流，全然自我矛盾，呼籲應循正道而行，停止操作兩面手法，避免讓台灣陷入險境。

國民黨表示，蔡總統表示願與北京當局尋找雙方可接受維持台海和平方法，但過去這幾年口號很多，卻未見蔡政府維護區域和平的具體作為。

國民黨指出，如果蔡政府真的要捍衛中華民國主權，請先從捍衛台灣的民主自由開始，如果民進黨一再透過控制媒體、箝制人民言論、運用抹黑造謠的手法攻擊政敵，又要如何讓台灣團結對外。

對於蔡總統指台灣已從疫情中逆勢前進，即將擺脫疫情的陰霾，國民黨表示，近期每天仍有超過4萬例本土個案，昨天公布確診個案中新增62名民眾死亡，顯然台灣仍在這波疫情高峰期，蔡總統的說法完全是自欺欺人，有多少人認同蔡總統口中的防疫成果。

國民黨指出，蔡總統演說中再次羅列完備社福醫療、建構社會安全網等政績，更早已被各方詬病為失敗的政策，淪為「口號治國」；面對少子化危機，政府更是束手無策：台灣出生率在民進黨執政下已創史上最低，全球排名倒數第一，正是民眾給蔡政府的不信任投票。

國民黨表示，蔡總統特別強調要「強化資訊的透明以及錯假訊息的辨識」，但從疫情爆發以來，包括疫苗採購決策、會議紀錄、採購金額等受爭議資料政府都拒不公開，甚至列為機密封存30年，蔡政府的資訊透明可見一斑。

國民黨指出，總統府早已是公認的錯假訊息生產中心，呼籲蔡政府不要以辨識錯假訊息為藉口，繼續假借公權力來箝制人民言論、媒體新聞自由的種種不當作為。（編輯：林興盟）1111010