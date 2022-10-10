因疫情連3年停辦酒會 印尼政要錄影片賀雙十國慶

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（中央社記者李宗憲台北10日電）駐印尼代表處今年再因疫情停辦國慶酒會，改以錄製賀詞影片、舉辦高爾夫球賽等方式慶祝。另也有多位印尼政要錄製賀詞影片，祝賀台灣生日快樂。

駐印尼代表陳忠在國慶賀詞影片中細數台灣與印尼的各項合作。他指出，台灣在後疫情時代，經濟表現卓越，並強調台灣致力與友好國家共同追求永續發展，而印尼則是首要合作夥伴。

他說：「自從台灣政府2016年推動『新南向政策』以來，許多台商轉至東南亞投資，而印尼則是主要投資目標之一。」

陳忠引用印尼官方數據稱，來自台灣的外國直接投資達到3.16億美元，使台灣成為印尼2021年第14大外資來源國，為當地創造許多工作機會。他說：「據估計，約2000家台資企業，在印尼共創造超過50萬個工作機會。」並喊話稱，期盼台灣與印尼能順利簽署自由貿易協定（FTA），以推升雙邊貿易額。

陳忠強調，台灣與印尼已成為堅實發展夥伴，在各領域的發展緊密的合作關係，並說，目前有超過30萬印尼移民及學生旅居台灣，台灣已成為印尼第三大僑民居住國。

駐印尼代表處的官方社群媒體上發布多個賀詞影片，包括印尼台灣商會聯合總會、印尼留台校友會、印尼商工總會（KADIN）及多名僑務委員等，都向台灣表示祝賀。

另外，也有多位印尼政要錄製賀詞影片。印尼國會議員暨伊斯蘭教士聯合會女青年會主席昂吉雅（Anggia Erma Rini）在影片中祝賀台灣生日快樂。她說：「我相信透過雙方的合作，印尼和台灣可以共同邁向更繁榮的社會。」

印尼紅十字會祕書長蘇迪曼（Sudirman Said）則表示，台灣人民和商界是強而有力的合作夥伴，也是印尼人道主義服務的老朋友。印尼移工保護局局長本尼（Benny Rhamdani）則說：「希望印尼與台灣間能有更成功、和諧的關係。」

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另外，印尼媒體界也為台灣國慶錄製賀詞影片，包括「媒體日報」總編輯艾拉維（Ade Alawi）、「印尼CNN電視台」總裁羅斯瑪莎莉（Titin Rosmasari）和「時代報」總編輯賈瑪魯丁（Jajang Jamaludin）等人都通過影片向台灣表示祝賀。

除了賀詞影片，駐印尼代表處與印尼台商組織10月7日則舉行「國慶盃高爾夫球賽」，邀請了印尼政要、外交使節、僑界及華商人士參加。（編輯：黃自強）1111010