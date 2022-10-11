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綠委促銷花蓮西施柚 游錫堃到場力挺

2022/10/11 15:31
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（中央社記者范正祥台北11日電）民進黨立委范雲等人今天於立法院舉行「西施柚遊．自在花蓮」記者會。農家子弟出身的立法院長游錫堃、民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka也受邀與會，游錫堃呼籲民眾多支持花蓮西施柚，讓農民過好日子。

包括民進黨立委范雲、洪申翰、賴瑞隆、林靜儀、沈發惠、羅美玲、吳玉琴、邱泰源、林宜瑾、伍麗華、林楚茵、劉世芳、郭國文等人，還有行政院農業委員會主任委員陳吉仲、原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒，以及民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天也都到場，支持花蓮的優質農產品。

游錫堃致詞時表示，花蓮地形特殊，東部連接世界最大海洋，西臨中央山脈百岳，在台灣五嶽中，花蓮就有北嶽及東嶽，山明水秀、孕育出的農產品特別優質好吃。

游錫堃說，花蓮除了農產品優良外，吃花蓮米、喝花蓮水的優秀人才遍及全台，例如現場的范雲和Kolas Yotaka，都是學經歷豐富，經過中央與地方歷練，視野開闊的花蓮優秀好人才。他呼籲民眾多支持花蓮的西施柚，讓農民過好日子。

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范雲指出，花蓮得天獨厚自然風土，更有諸多在地農友與青農、小農，為了故鄉土地，以食農、友善自然等理念，種植且推出眾多花蓮優質農特產品。但受限於傳播與行銷限制，這些優質農產如西施柚，不容易與明星商品文旦競爭，非常可惜。

范雲表示， 希望藉著行銷活動介紹花蓮優質農特產品，向全國鄉親好朋友介紹花蓮優質農特產品，花蓮還有更多不為人知的好味道、好農產；另今年918強震造成災損，花蓮中南區受創頗深，也期盼透過這次活動，讓花蓮民眾、農友體會國人的關心與實際支持。（編輯：翟思嘉）1111011

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