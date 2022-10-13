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加台國會議員友好協會長史葛洛 獲頒績優外交獎章

2022/10/13 19:43（10/13 19:51 更新）
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外交部長吳釗燮（左）頒贈外交獎章給「加台國會議員友好協會」會長史葛洛（右）。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年10月13日
外交部長吳釗燮（左）頒贈外交獎章給「加台國會議員友好協會」會長史葛洛（右）。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年10月13日
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（中央社記者黃雅詩台北13日電）外交部長吳釗燮昨天頒贈加拿大「加台國會議員友好協會」會長史葛洛（Judy Sgro）「績優外交獎章」，表彰史葛洛對促進台加關係的卓越貢獻。

外交部發布新聞稿指出，「台加國會議員友好協會」成員亞可諾（Angelo Iacono）、崔布雷（Simon-Pierre Savard-Tremblay，另譯：川布雷）、馬特爾（Richard Martel，另譯：馬泰爾）、路易斯（Chris Lewis）等訪團全體成員、加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）政經暨公共事務處副處長李圭浩（Gregoire Legault）均在場觀禮。

吳釗燮致詞時強調，史葛洛領導「加台國會議員友好協會」積極推動強化台加關係，從支持台灣參與國際組織、促請加拿大政府支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），與台灣洽簽「投資促進暨保障協議」（FIPA），乃至支持台海和平穩定，處處都有史葛洛鼎力支持的身影，是台灣真誠的友人。

史葛洛表示，台加擁有許多共通點，包括堅定捍衛人權、自由及民主價值，對獲頒獎章的榮幸無法言表，返加後將致力分享台灣的美好故事，讓更多人明白不僅台灣需要世界，世界更需要台灣。

外交部指出，吳釗燮在頒發獎章後以晚宴歡迎訪團全體成員，雙方就強化台加關係、民主同盟如何共同應對中國威權擴張及援助烏克蘭等議題廣泛交換意見。

外交部指出，加國國會訪團強調，台灣已充分證明對世界的重要性與貢獻，返加後將持續支持台灣加入CPTPP等訴求，深化台加在各領域的合作夥伴關係。（編輯：蘇志宗）1111013

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