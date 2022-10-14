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印度前駐中國大使建議7種作法 加強與台交往

2022/10/14 14:16
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（中央社記者林行健新德里14日專電）前印度駐中國大使班浩然（Gautam Bambawale）今天在印度主流英文報紙發表評論文章，呼籲印度政府與台灣建立緊密關係，並建議7種實際作法。

文章建議，印度可做7件事，包括公開表態、允許台灣設立更多駐點、派遣國會議員團訪台、推動智庫等民間接觸、促進學術交流、共同打造可靠供應鏈，以及簽署自由貿易協定。

班浩然的評論文章「與台灣跳探戈的7種作法」（7 Ways To Tango With Taiwan）今天刊登在印度時報（The Times of India）評論版。印度時報每天發行量逾300萬份，這還不包括網路訂戶。

文章說，鴻海集團最近宣布與印度Vedanta集團在古茶拉底省（Gujarat）合資設立顯示器及半導體製造廠，這應是德里與台北深化關係的開端。

班浩然指出，印度希望發展半導體能力，台灣將是最佳夥伴，雖然經濟有自己的運行之道，但無可否認，地緣政治也是重要考量，印度必須想一想台灣要什麼？

他寫道：「答案很簡單，面對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後的中國軍事恫嚇，台灣希望其他國家展現對台北的友誼，尤其是亞太地區國家。」

班浩然指出，台灣和印度同為遭到中國軍事及經濟侵犯的民主國家，台灣需要印度發出戮力同心的訊號。

班浩然認為，印度應准許台灣在商業大城孟買（Mumbai）設立辦事處，這將有利於吸引更多台灣企業及廠商到西印度投資。多年前台灣在清奈（Chennai）設處，就帶來了這樣的效果。

他說，在美、日、韓、澳等國國會議員相繼訪台之際，印度最近卻只有一名上議院議員訪台，「這種短視的政策必須改變，我們不只應准許眾多國會議員訪台，我們還應在年底前安排跨黨派議員團訪台」。

根據印度法規，國會議員出訪需徵詢外交部的意見。

雖然印度民間普遍挺台，但印度政府基於「一個中國」政策，以及與憂心中印邊界糾紛複雜化，對台態度相對保守。

班浩然指出，建立緊密印台夥伴關係將可創造雙贏，在雙方政府各自努力之際，兩國民間團體也可傾力為此作出貢獻。（編輯：馮昭）1111014

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