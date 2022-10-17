柯文哲「玻璃屋」說引討論 柯建銘：偏離民意

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（中央社記者王揚宇台北17日電）民眾黨主席柯文哲指民進黨團總召柯建銘最近表現跟平常行事風格不同，也說住在玻璃屋的人不要向外丟石頭；柯建銘今天說，柯文哲講話怪到離譜、偏離民意，住在玻璃屋的人是柯文哲。

媒體報導，柯文哲16日到台中輔選，現場媒體問到柯建銘指蔡壁如雖然辭立委，但不要忘記民眾黨新竹市長參選人高虹安的問題比蔡壁如更嚴重。

柯文哲當時回應，他認識柯建銘超過20幾年，柯建銘最近的表現跟平常的行事風格完全不一樣，不曉得發生什麼事；有一句英文成語叫做「住在玻璃屋裡面的人，不要向外丟石頭」，他不願意講柯建銘什麼，還是那句話「住在玻璃屋的人，不要往外丟石頭」。

對此，柯建銘今天在立法院受訪表示，柯文哲講話怪怪的，從柯文哲上任到現在，已經怪到離譜、怪到偏離民意、沒有參考價值，這是柯文哲要去面對的危機。

柯建銘也說，住在玻璃屋的人是「姓柯」沒錯，但那個人叫柯文哲，破窗效應已經發生。

媒體詢問，蔡壁如因論文抄襲風波辭立委，若風波燒到民眾黨的小雞，該如何處理；柯建銘說，柯文哲在「圍魏救趙」，希望能止血，怕共伴效應發生，但大家要看清楚，這是假止血、真掩護，無法解決問題，尤其高虹安的問題最嚴重，不解決的話會一屍多命。

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媒體民調指出，民進黨新竹市長參選人沈慧虹的民調領先；柯建銘說，民調大家參考，後面還有很多時間，不過，在全國選舉中，只有沈慧虹的民調最特殊，是一路往上升，沒有停止，因此大家必須更加努力、有信心，「新竹這一席絕對是我們會贏」。

此外，台北市16日陸續傳出豪雨災情，台北市長柯文哲仍南下輔選；柯建銘說，這是危機處理跟政治研判的事情，像昨天沈慧虹本來要舉行競總成立活動，現場擺了5000張椅子，但他們覺得應該停辦，所以新竹市已經做最好的示範。（編輯：謝佳珍）1111017