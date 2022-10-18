國際刑警組織拒予台灣觀察員 外交部嚴正表達遺憾不滿

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外交部發言人歐江安18日指出，國際刑警組織以政治考量凌駕警政專業，外交部表達高度遺憾與嚴正不滿。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃雅詩台北18日電）國際刑警組織（Interpol）秘書長史托克昨天表示無法給予台灣觀察員地位。外交部發言人歐江安今天指出，Interpol以政治考量凌駕警政專業，外交部表達高度遺憾與嚴正不滿。

第90屆國際刑警組織大會從18日至21日在印度新德里舉行，史托克（Juergen Stock）昨天在會前記者會答覆中央社記者詢問時表示，「中國是Interpol的會員，Interpol不能在大會中給予台灣觀察員地位」。

歐江安今天在外交部例行記者會對此表示，史托克所稱沒辦法授予台灣觀察員地位，外交部對此表達高度遺憾和嚴正不滿。

歐江安說，第90屆國際刑警組織大會18到21日在印度新德里召開，台灣雖積極爭取但未能參與，對於Interpol大會以政治考量凌駕警政專業，無視台灣參與國際刑警組織的實際工作需求，以及台灣盼有意義參與的務實訴求，外交部表達高度遺憾與嚴正不滿。

歐江安表示，外交部重申中華民國台灣是主權獨立的國家，民主台灣跟威權中國互不隸屬，中國無權在國際場域代表台灣，台灣警政系統向來獨立於中國之外，台灣警政系統完備且運作有效，台灣身為國際刑警社群的重要一員，有意願與能力為共同打擊跨國犯罪做出貢獻。

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她指出，因為中國政府橫蠻阻撓，台灣無法參與Interpol，建立直接且即時的情報交換，這影響了台灣實質參與全球打擊犯罪等警政安全合作，外交部會持續協同內政部警政署、刑事警察局積極洽請各國以各種方式協助台灣，包括請友邦再為台灣致函發聲，台灣也會持續促請理念相近國家以多元的方式支持台灣。

歐江安表示，外交部將持續努力向國際間宣達台灣爭取加入Interpol的決心，即使面臨困難、挑戰，台灣不會放棄，會持續爭取國際社會更多聲援，更堅定支持台灣共同打擊跨國犯罪，建構更安全的世界。（編輯：郭無患）1111018