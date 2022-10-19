邱國正：國軍若干單位有國外專業人士協助指導

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）英國國防部警示中國積極挖角英國退役飛行員協訓解放軍。立委今天建議國防部長邱國正，國軍也可找國外專業人才來協助指導。邱國正說，目前國軍有些單位已有外國人士在幫忙，但他不便講清楚。

立法院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，邱國正率國防部官員列席備詢。

外媒報導，英國國防部表示，英國約有30名退役軍事飛行員被重金引誘前往中國，將自己的專業知識傳授給中國人民解放軍、替中國培訓軍人。英國正發布情報警示，警告退役軍事飛行員不要效力中國軍方。

民進黨立委趙天麟質詢，中國除挖角英國退役飛官，是否也有些台灣退役飛官被中國找去？邱國正表示，目前有些台灣退役飛官被外國找去，詳細數字還要了解。

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趙天麟建議，國軍也可找國外專業人才來協助指導。邱國正表示，目前國軍有些單位已有外國人士在幫忙，未來也會繼續朝這方面努力，只要對台灣有幫助都可以做，但他不便講清楚，

國民黨立委李德維詢問，中國挖角英國退役飛官訓練共軍，國軍是否考慮請其他國家菁英飛行員協訓。邱國正表示，軍機方面，目前沒有考量聘請外國飛行員，因為軍官各方面數量仍足夠，有些飛官退伍但解召年齡還沒到，如果有需求，召回數量也夠。（編輯：郭無患）1111019