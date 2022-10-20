陽管處與韓慶州國立公園簽備忘錄 開展互惠交流

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（中央社記者陳俊華台北20日電）營建署今天表示，陽明山國家公園管理處與韓國慶州國立公園管理事務所，視訊簽署為期3年的合作備忘錄，雙方的特點相似，管理經驗可互相借鏡，也盼展開實質互訪與人員交流學習。

內政部營建署透過新聞稿指出，陽明山國家公園管理處長楊模麟與韓國慶州國立公園管理事務所長尹德求，今天以視訊方式簽署為期3年的合作備忘錄，是台、韓國家公園深化交流的重要里程碑。

營建署表示，陽明山國家公園在1985年成立，是全國第三座國家公園，首座火山型國家公園，地質地形景觀特殊，2020年獲得世界第一座「都會寧靜公園」的殊榮。

營建署說，韓國慶州國立公園則是韓國唯一一座的遺址型國立公園，在1968年由韓國官方指定為第二座國立公園，1979年被聯合國教科文組織評定為世界10大文化遺產之一，原為慶州市管理，2008年改由國立公園管理公團管理。

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營建署表示，兩者都擁有豐富的自然景觀、人文歷史與特殊地景等資源，又鄰近都會區等相似特點，其整體管理經驗，可供彼此互相借鏡、學習。這次在外交部駐釜山辦事處協助下，促成雙方簽署合作備忘錄，建立起台韓國家公園事務合作與互惠交流機制。

營建署說，盼未來雙方能就國家公園的園區管理、人流管控、水土保持及自然環境保育等面向多所交流，並展開實質互訪與人員受訓學習，精進國家公園自然保育與環境保護的政策及相關措施等。未來台韓間有更多國家公園也能循著陽明山與慶州的合作模式，延續長遠的友好合作關係。（編輯：林興盟）1111020