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賴清德參觀台北國際藝術博覽會 白嘉莉親迎

2022/10/23 13:00
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（中央社記者葉素萍台北23日電）副總統賴清德今天前往「ART TAIPEI台北國際藝術博覽會」參觀，以實際行動肯定並支持台灣藝術產業界的努力。擔任宣傳大使的藝人白嘉莉也親自迎接。

賴副總統抵達展場後，先後參觀也趣畫廊、金山畫廊、「人工、演化與永續未來」展覽、30週年特展區：未來的記憶、Crypto Art Zone加密藝術專區、MIT15週年特展、意境畫廊、多納藝術、原住民藝術特展專區及傳承藝術中心、白嘉莉會客室等展場攤位，透過實際行動支持台灣新銳藝術家及藝術產業界。

總統府指出，這次ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會，結合社群趨勢，以尊重生態環境，邁向綠色展會的永續目標前進，集結了138家海內外展商參展，跨越8個國家地區，自20日起展開為期5天的藝術盛會。

文化部長李永得、中華民國畫廊協會理事長張逸群等人陪同賴副總統出席活動。

李永得受訪指出，這次博覽會展現台灣文化的能量，在中華民國畫廊協會努力，以及所有畫廊業者、藝術家參與之下，創造了這個歷年來最大的一個展場。

李永得認為，這可以說是亞洲最重要的藝術博覽會，不只創造很高的產值，同時也鼓勵很多年輕藝術家，尤其是MIT年輕藝術家。（編輯：林淑媛）1111023

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