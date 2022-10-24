綠委批惡意揭露疫苗保密協議 蔣萬安籲攤在陽光下

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民進黨立委賴惠員24日質疑國民黨台北市長參選人蔣萬安搬弄疫苗採購保密協議除外規定，根本是惡意揭露、知法犯法。對此，蔣萬安（圖）在立法院受訪回應，很多商業保密協議都有除外規定，若有誤會，衛福部應攤開在陽光下，別遮遮掩掩。中央社記者王飛華攝 111年10月24日

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（中央社記者郭建伸台北24日電）民進黨立委賴惠員今天質疑國民黨台北市長參選人蔣萬安搬弄疫苗採購保密協議除外規定，根本是惡意揭露、知法犯法。蔣萬安回應，很多商業保密協議都有除外規定，若有誤會，衛福部應攤開在陽光下，別遮遮掩掩。

蔣萬安22日公開「BNT與衛福部互相保密協議除外條款」，稱當法院、政府機關、監管單位有需求，合約就必須解密，排除在保密限制外。

賴惠員今天在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時問，蔣萬安提及的保密協議除外條款是否為合約全文。衛生福利部長薛瑞元備詢表示，依照業界慣例，若提到保密協定，這樣的說法不完整。

賴惠員說，蔣萬安斷章取義、惡意揭露，身為律師卻知法犯法，為了選舉混亂國家社會秩序；根據疫苗採調閱運作要點，小組成員須負保密義務。

對此，蔣萬安受訪指出，很多商業保密協議都有除外規定，若薛瑞元認為有誤會，就將相關保密協議及除外規定，攤開在陽光下，而不是遮遮掩掩，把真相鎖在黑箱。

媒體報導，高端疫苗二期臨床試驗是因衛生福利部食品藥物管理署指引而提前一年完成，蔣萬安表示，不論是疫苗採購過程，或是高端疫苗審查沒錄影，顯示到頭來審查過程一場空。

蔣萬安指出，民眾打高端疫苗需自費做PCR才能去日本，政府說要補打3劑國際疫苗，但這不是補打而是重打，且補救計畫擬在人體打6劑疫苗，無法讓民眾放心，也反映衛福部把關失能。

蔣萬安表示，現在最好的方式就是公開當初審查過程讓各界檢視。

此外，前高雄市長韓國瑜日前替蔣萬安輔選站台，媒體詢問是加分還是扣分。蔣萬安表示，韓國瑜是中央助選團副團長，一貫風格是幽默風趣且充滿熱情，共同目標就是國民黨籍參選人順利當選。（編輯：謝佳珍）1111024