海地動亂 外交部：大使館正常運作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北25日電）外交部發言人歐江安今天說，海地政府近來面對治安、通貨膨脹、油價調升、霍亂疫情復發等諸多挑戰，駐海地大使館目前仍正常運作，將視情勢發展隨時相應調整；使館與當地台商、僑民及技術團保持密切聯繫，員眷都平安。

歐江安今天在例行記者會指出，海地政府近來面對治安問題、通貨膨脹及油價調升所引發全國性示威抗議，以及霍亂疫情復發造成人道危機等諸多挑戰。海地已於日前向國際合作夥伴求援，也獲國際社會關注與重視，聯合國安理會於10月21日通過決議制裁海地幫派。

歐江安說，目前海地因缺乏燃油與水電服務，部分外國駐海地使館暫時關閉或調整對外服務；駐海地大使館目前仍正常運作，並將視情勢發展隨時相應調整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她說，駐海地大使館與當地台商、僑民及技術團人員都保持密切聯繫，目前在海地的民眾、駐海地大使館的員眷都平安，外交部將持續密切注意海地情勢發展，妥慎因應。

另外，歐江安表示，為提升海地警方執勤能力，響應國際社會及理念相近國家改善海地治安的呼籲，台灣政府正協助海地政府向台灣廠商採購海地國家警察（HNP）所需防彈背心等個人防護裝備。另外，政府也和美國「糧食濟貧」組織（FFTP）合作，陸續提供食米，以協助海地政府紓解糧食短缺所造成的人道危機。（編輯：謝佳珍）1111025