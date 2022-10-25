外交部台烏友誼酒會 邀烏克蘭外委會主席線上參與

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（中央社記者葉素萍台北25日電）外交部發言人歐江安今天說，外交部明天將舉辦台烏友誼酒會，歡迎來台參加世界民主運動全球大會的烏克蘭國會議員，立法院台烏友誼小組也共襄盛舉，烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科也將應邀預錄影片或線上參與。

歐江安今天在外交部例行記者會指出，烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）8月17日宣布成立跨黨派友台小組，立法院也在10月11日成立「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」推動台烏兩國國會交流。

歐江安表示，烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）、烏克蘭NGO代表及專家應美國民主基金會邀請，來台參加世界民主運動全球大會，這是繼兩國國會友誼小組成立後，首位烏國國會議員來訪，彰顯前線民主國家的團結與真誠友誼，外交部表達誠摯歡迎。

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她說，為歡迎遠道來訪的友人，外交部將於26日下午在台北賓館舉辦台烏友誼酒會，外交部長吳釗燮將邀請烏克蘭訪賓、立法院台烏友誼小組會長、副會長們及立法委員、烏克蘭在台僑民、學生、外國駐台機構代表等人共襄盛舉；梅列日科也將應邀預錄影片或線上參與，藉此增加友好互動，強化交流與深入瞭解。

歐江安說，台灣與烏克蘭兩國都位處威權主義向外擴張的戰略最前沿，自俄烏戰爭爆發以來，台灣人民感同深受，進行愛心捐款及捐贈大量人道救援物資協助中東歐國家安置遠離家園的烏克蘭人民，台灣人民的愛心充分流露患難中的真情。未來台灣將持續與國際民主夥伴合作，共同協助烏克蘭戰後重建，期待讓烏克蘭人民早日重回往日平靜生活。（編輯：楊凱翔）1111025