德人權議員：鼓勵政府主動表態 相信台灣終可廢死

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德國國會人權委員會訪問團25日在德國在台協會舉行記者會，德國國會議員海特（Peter Heidt）（中）等人說明訪台成果。中央社記者謝佳璋攝 111年10月25日

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（中央社記者黃雅詩台北25日電） 訪台的德國國會人權委員會議員海特今天表示，他知道台灣政府很想邁向廢除死刑這條路，訪團也鼓勵台灣政府，台灣民意雖多數反對廢死，但只要主動溝通，台灣某天仍可實現廢死。

海特（Peter Heidt）率領訪團今天在德國在台協會舉行記者會，成員包括社民黨議員恩格哈特（Heike Engelhardt）、納赫鮑爾（Derya Türk-Nachbaur）、基督教民主聯盟議員布朗德（Michael Brand）、布羅德塞爾（Carsten Brodesser）、綠黨議員米亞托維奇（Boris Mijatovic）。

海特24日曾當面向總統蔡英文表達，台灣仍有判死、執行死刑，但死刑是非常不人道懲罰。海特今天在記者會表示，訪團此行會晤政要談到，台灣遠洋漁業移工的人權應更受尊重。

媒體詢問，蔡總統與台灣政要在與德國訪團會談中對廢死議題的看法，海特表示，他感覺台灣政府的政治目標之一就是廢除死刑，但看似要慢慢來逐漸推動。

海特表示，台灣政府感覺一直在說自己無法做什麼，因為台灣多數民意就是反對廢死，他希望鼓勵台灣政府更主動推動廢死議題，「政府更主動說出此一政治目標，或許可說服人民跟著你走。」他本身是個律師，他可以告訴大家，死刑是讓人來決定另一個人的生死，這是不對的。

納赫鮑爾表示，她感覺蔡總統很想要廢除死刑，但不想要做這個決定，不想要由上而下來推動，她相信台灣慢慢推動還是可實現廢死。

對於中國人權議題，海特說，他相信德國總理蕭茲（Olaf Scholz）11月訪問中國時，一定會跟中國談到人權問題，也必然提到烏克蘭議題，及重申全球都應尊重國際法與國際秩序。

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談到德國與中國人權關係，布朗德表示，德國跟中國有所謂「人權對話」，但多年來已變得很虛空，11月德國總理訪問中國，中國不讓德國記者隨行訪問，他無法理解德國怎能允許這種條件？他認為德國政府讓步太多，應立刻「硬起來」。

海特表示，德國要協助改進中國人權的前提是，中國要願意與德國討論，問題是中國總是聲稱自己毫無人權問題，對話就變得毫無意義。（編輯：張均懋）1111025