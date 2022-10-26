佛里曼：台灣應避免挑釁中國 續發展經濟、提高軍備

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（中央社記者鄧佩儒台北26日電）美國普立茲獎得主佛里曼（Thomas Friedman）今天在遠見高峰會中表示，台灣應避免挑釁中國，並持續發展經濟及提高軍備，只要「熊（中國）不攻擊你的每一天，都是美好的一天。」

曾獲三座普立茲獎（Pulitzer Prize）的佛里曼現為「紐約時報」專欄作家，時常針對外交、全球化及科技等議題發表看法。

他今天在遠見高峰會中接受視訊訪問指出，「我認為每一天只要台灣保持著繁榮的經濟並維持自己的獨立性，就是美好的一天」。台灣是座小島，面對龐大且對台灣聲索主權的鄰居（中國），最好不要挑釁這隻大熊；他認為台灣應持續「武裝自己」並保持低調、安靜，只要「熊不攻擊你的每一天，都是美好的一天。」

佛里曼認為，美國總統拜登（Joe Biden）上任兩年來執政「非常成功」，因為他順利推動幾項重要法案，包括晶片法案（CHIPS Act）及因應氣候變遷的相關法案等。

不過，佛里曼認為，拜登政府在中國政策上雖然延續前朝，沒有太大變化，但在像是技術移轉等方面，對中國的態度甚至比前朝更加強硬。

佛里曼呼籲，在處理美中關係時，美國仍應盡可能為雙方搭建橋樑，同時將底線劃清。

佛里曼表示，美中在1979年至2019年間加速整合，雙方人民在商業、教育及觀光等層面上交流頻繁、順暢，但過去5年間這樣的整合已逐漸分崩離析，其中部分原因是中國的崛起，讓美國了解到自己「第一次面臨一個真正的競爭對手，不僅僅是軍事對手，而是經濟對手。」

佛里曼說，美國與中國在1979年建交後的30年，雙方的經貿關係主要是美國向中國輸出電腦、軟體等高科技產品，中國則向美國出售襯衫、襪子、鞋子等輕工業產品。在此情況下，中國是否為威權政體對美國來說並不重要，雙方即使沒有共同的價值觀或信任基礎也無所謂。

然而，這樣的關係在中國開始向美國輸出高科技產品後出現變化，佛里曼表示，當華為（Huawei）試圖要出口5G產品到美國時，「（雙方）關係缺乏信任變成了一個很大的問題。」

此外，佛里曼指出，過去美國企業覺得在中國有許多機會，雖然面臨一些欺騙和盜取技術的行為，他們仍努力遊說穩定的美中關係；不過，過去10年間，許多美國在中國企業認為過去「雙贏的關係不再是雙贏了」，越來越多的美國企業，覺得他們並沒有真正從這種關係中受益，他們的知識財產權仍被盜用、商業公司沒有按照應有的方式運作、貿易規則不被遵守等。

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同時，佛里曼強調，美中兩國國內的問題，也促使雙方國家領導人企圖「找到一個外國敵人」，進而分散人們對國內問題的注意力。

佛里曼分析，現在中國國內面臨很大的壓力，中國已經達到了一定的發展水準，他們已從貧困國家晉升到中產階級國家，這是一個很大的躍進，但要從中產階級國家進階到擁有高科技的高收入國家，對政府來說一個巨大的挑戰。（編輯：林淑媛）1111026