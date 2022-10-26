替代役男疑遭性騷擾 役政署調查處理有怠失遭糾正

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（中央社記者陳俊華台北26日電）監委紀惠容今天說，成功嶺替代役男陳訴疑遭中隊長性騷擾，內政部役政署未經調查程序，就認定並逕自對外發布新聞稿，對疑似性騷擾案件調查處理，確有怠失，監察院通過糾正役政署。

紀惠容透過新聞稿指出，調查成功嶺替代役男疑遭中隊長性騷擾案發現，役政署在事件發生時，未善盡告知義務，未能保護當事人權益，經網路平台爆料後，也未經性騷擾調查程序，就率爾認定並逕自對外發布新聞稿稱「本案調查後屬雙方誤解，且已獲2名役男當事者理解」。

紀惠容說，役政署發布新聞稿在先，事後關懷役男才告知說明性騷擾相關規定與申訴權益，對於性騷擾案件的調查處理，確有怠失。

糾正案文指出，2名役男在民國110年8月27日反映事項已明顯涉及性騷擾範疇，但替代役訓練班只以役男訓練及生活管理規定，進行關懷瞭解，未進一步詢問役男或協助提出性騷擾申訴。

糾正案文表示，直到110年8月30日網路平台爆料事件後，8月31日才向役男宣達性騷擾防治法規定及申訴程序，雖然當事人當下沒有提出申訴，卻保留申訴的權益。

糾正案文也說，役政署訂有「內政部役政署性騷擾防治申訴調查及懲處處理要點」，規定處理性騷擾申訴及調查案件，設性騷擾申訴評議委員會，但組成要件並未有社會公正人士或專家學者等外聘人員，也沒有性別比例的規範，對於落實性騷擾防治準則規範性騷擾事件調查應秉持客觀、公正、專業原則，實有未當。

糾正案文表示，役政署只以人事室簽呈，就由性別平等專案小組兼具性騷擾防治審議委員會功能；役政署未依規定設置性騷擾申訴評議委員會，實有未洽。役政署對於性騷擾防治機制與相關措施，仍待檢討改進。

紀惠容指出，這起替代役訓練班役男疑遭中隊長性騷擾案件，凸顯同性間的性騷擾及役男管理議題，且國軍支援替代役訓練業務的軍職幹部，性別平等教育及性騷擾防治有待改進。

監察院內政及族群委員會聯席會議日前通過紀惠容提案，糾正役政署，並要求內政部及國防部督促所屬檢討改善。（編輯：林興盟）1111026