維持台半導體優勢 研發高階設備有望增租稅優惠

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（中央社記者賴于榛台北27日電）因應美國管制中國半導體，經濟部長王美花今天表示，為維持台灣半導體優勢，將提出產創條例第10條之2的修法，針對研發高階設備提供租稅優惠，並研議如何防堵中國不當挖角，整體戰略會在11月底後盡快提出。

經濟部今天在行政院會報告「美國對中國半導體管制及我方因應策略」報告，行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，此次美國相關限制措施透過製程設備、先進運算晶片、超級電腦、人員限制、增列實體清單等，管制非常到位、精準。

行政院長蘇貞昌在院會上說，經過行政部門及業界共同分析後發現，相關管制禁令集中在高階運算的運用及製程設備，對台灣半導體業者影響有限，而維繫台灣半導體競爭力，政府將提出半導體未來發展戰略，從強化租稅優惠，鼓勵從事研發，到鬆綁延攬人才全力維持競爭優勢地位。

根據經濟部簡報，這次美國限制的措施部分，製程設備當前在中國境內僅有台積電南京廠的技術製程在限制範圍內 （16奈米，民國105年核准），且已獲美國商務部一年期許可證，在設備汰換與更新並無問題，故對台灣業者暫無影響；另外，國內南亞科、華邦及旺宏等記憶體業者未在中國設廠，也無影響

而美國限制中國先進運算晶片與超級電腦部份，經濟部簡報指出，該類晶片主要是由美商AMD、NVIDIA設計完成後交由台積電代工生產，因限制規格極高、範圍及產量小，對台灣影響也有限。

至於美國增列適用FPDR實體清單，經濟部表示，這28個實體清單中僅少數與台灣有生意往來，故影響有限。

王美花出席政院會後記者會時表示，美國禁止高階設備賣給中國後，中國只能停留在16、14奈米，等於拖慢中國發展，讓美國持續領先優勢地位，是一個非常有戰略性的半導體管制。

她也說，目前沒有一家廠商可以主導半導體產業，台灣的優勢就是有群聚效果，密集廠商群聚製造，沒有其他國家有像台灣這麼完整的群聚供應鏈，再來是台灣製程不斷進步，因此站在全球重要地位。

為了維持台灣半導體的領先地位，王美花說，經濟部將與業界討論，如何更有策略性地加強相關措施，預計11月底會先由業者提出相關想法，相關部會聽取業者意見後再盡快提出整體戰略，但已經確定提出產創條例第10條之2的修法，針對研發高階設備提供租稅優惠。

她表示，也將研議如何防堵中國不當挖角；羅秉成補充指出，美國限制美國籍或持有綠卡人力從事中國IC製造工作，政府也會設法爭取這些人才到台灣工作，將再與產業界討論。

另外，國內半導體學院也將進一步招收人才。教育部長潘文忠在記者會上表示，國內6所半導體學院，第一階段招收以碩博士學生為主，幾乎招滿，第二階段因應業界反應，預計會擴及大學程跟在職進修，將與經濟部及產業界討論後繼續推動。（編輯：翟思嘉）1111027