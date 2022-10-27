新北議員高敏慧何淑峯金中玉等10人收賄賣補助款 判刑定讞褫奪公權

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台北縣議員收賄販售補助款案，最高法院27日駁回被告上訴，現任市議員高敏慧、何淑峯、金中玉各判5年、4年10月、3年10月定讞，均褫奪公權。（圖取自新北市議會網頁ntp.gov.tw）

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（中央社記者蕭博文台北27日電）18年前爆發的台北縣議員收賄販售補助款案，最高法院今天駁回被告上訴，現任市議員高敏慧、何淑峯、金中玉各判5年、4年10月、3年10月定讞，均褫奪公權，檢方啟動防逃機制。

此外，涉案其餘7名前台北縣議員也判刑定讞，包括楊寶猜、王淑惠各判刑5年，吳天麟判刑6年5月，顏世雄判刑3年6月，徐陳麗華判4年10月，呂世喜、宋進財各判4年。

全案由新北地檢署於93年間起訴，案經多年審理，台灣高等法院更一審去年7月宣判。

更一審判決指出，台北縣議員補助款用意在於透過議員建議，使補助款能分配給地方上有實際需要的學校、里辦公處及社團等，以彌補縣府無法全面補助的不足。

但是，高敏慧、楊寶猜、王淑惠、吳天麟、顏世雄、何淑峯、呂世喜、宋進財、金中玉、徐陳麗華、朱佩瑛等11名前縣議員，於89年至93年間，將補助款額度以3成不等代價販售給廠商，以提供空白議員補助款用牋方式，讓合作廠商承接受補助公家機關的工程或活動。

更一審指出，高敏慧等人多次收受賄賂、不正利益等犯行，構成連續犯，依法加重其刑；朱佩瑛、高敏慧於偵查中自白犯行，並於審理期間繳交全部犯罪所得，依貪污治罪條例給予減刑。

更一審指出，依刑事妥速審判法第7條規定，本案從93年繫屬一審，已超過8年還沒判決確定，給予減刑。

更一審依違反貪污治罪條例等罪，判處11名前議員2年至6年5月不等徒刑，均褫奪公權；其中，朱佩瑛獲緩刑3年，未上訴最高法院而確定。

高敏慧等10名前後任議員提起上訴，今天遭最高法院駁回，全案定讞。（編輯：方沛清）1111027