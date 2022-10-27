何淑峯、金中玉遭褫奪公權 選委會：重審候選資格

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（中央社記者高華謙、黃旭昇新北27日電）尋求連任新北市議員何淑峯與金中玉今天遭判刑定讞、褫奪公權，新北選委會說，會重新審議候選資格；金中玉為自己喊冤，但也說遇到只能接受；何淑峯截至發稿暫無回應。

18年前爆發的台北縣議員收賄販售補助款案，最高法院今天駁回被告上訴，現任民主進步黨籍市議員高敏慧、何淑峯與無黨團結聯盟市議員金中玉各判5年、4年10月、3年10月定讞，均褫奪公權，檢方啟動防逃機制。

高敏慧這次選舉未參選，交棒姪女高乃芸；何淑峯與金中玉都要尋求連任。

新北市選舉委員會副總幹事黃堯章告訴中央社記者，下週收到法院判決書後，會審議何淑峯與金中玉的候選人資格，並呈報給中央選舉委員會審定，如果2人不符資格，11月15日公告候選人名單時就不會有這2人姓名。

金中玉對司法判決表示，從頭到尾都覺得自己是冤枉的，「他說我自白，但我根本沒自白過」。至於下一步會不會啟動非常上訴，會再與律師討論。

金中玉說，如果選委會公告失去參選下屆市議員資格，那也只能勇敢面對，「人生就是如此，既然命中注定，遇到了也只能接受，就不參選了」。

高敏慧接受中央社記者電訪表示，她認為全案判決有許多瑕疵，將採取非常上訴。她說，議員任內為社會付出公益，自己只有議員補助款的「建議權」，自己也並未拿錢，全案都只憑廠商如通公司負責人林詩蓮的單方說法判決，相當不公。她自己絕對不會逃亡，且將要非常上訴。

另外，黃堯章說，這3名現任議員任期到今年12月24日止，等行政院收到法院判決書並解除3位職務後，會由4年前的落選頭遞補，執行職務到12月24日。

新北市選委會表示，4年前落選頭為時代力量曾柏瑜、唐聖捷與國民黨籍王明麗，待中選會審定後就會確定並公告遞補人。（編輯：方沛清）1111027