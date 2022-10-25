貪污案被判2年回鍋當科長 南投縣府：依規定任用

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）前南投縣長李朝卿時期祕書張志誼幫李朝卿收回扣，自己也拿錢，後轉為污點證人，被判刑2年，緩刑5年，111年7月緩刑期滿，目前為南投縣府科長。縣府表示，依規定錄取任用。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀、副書記長林楚茵、民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天在立法院黨團召開記者會，希望終結南投黑金集團，會中，蔡培慧競選總部發言人陳紀衡也指出，南投縣長林明溱在人事凍結前，回聘前縣長李朝卿的貪腐共犯張志誼，代表林明溱要將這個結構，傳給國民黨南投縣長參選人許淑華。

南投縣政府晚間回應中央社記者詢問表示，張志誼是土木工程學士畢業，歷任草屯鎮公所技士、課長、主任祕書、縣府簡任祕書等職務，於民國100年公務人員升官等考試簡任考試及格，為具土木工程專長人員。

縣政府表示，應業務需要，工務處道路養護科長職缺於111年9月以外補方式辦理，經審查應徵人員張志誼具公務人員任用資格（84年特種考試台灣省基層公務人員考試乙等考試），且沒有不得任用情事，南投地檢署111年8月函復「於111年7月27日緩刑期滿，未經撤銷」，符合公務人員任用法規定，依規定錄取任用。

縣政府表示，依程序提交縣府今年第45次甄審委員會議通過，並經林明溱核定錄取人員為張志誼；張志誼緩刑期滿，無依法不得任用情事，本身又具職務所需專長，任職後仍須依法執行業務，也呼籲參選人應理性就事論事，而不是漠視法規事實，空泛抹黑誣指。

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根據南投地方法院104年8月31日刑事判決，張志誼接任南投縣政府祕書後，99年12月7日至100年初間某天，李朝卿召集張志誼等人至縣長辦公室，由李朝卿指示發包工程金額新台幣100萬元以下工程收1成回扣，所收回扣其中6成應由李朝卿收取，其餘4成由其他人朋分。

張志誼有收錢，後來轉為證人，遭南投地院依違反貪污治罪條例等案判應執行有期徒刑2年，褫奪公權5年。案件上訴，高等法院台中分院106年6月14日判張志誼應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並應向公庫支付新台幣250萬元，褫奪公權5年。（編輯：郭諭儒）1111025