更多編輯台推薦新聞：
金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭
國際

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

少子女化經費增55億 教部：預算已獲行政院支持

2022/10/27 18:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北27日電）行政院會今天通過少子女化對策計畫，明年起育兒津貼取消排富、提高教保人員薪資等政策，所需經費約新台幣55億元。教育部說，增加的經費已獲行政院支持，納入112年度預算編列。

行政院會通過，民國112年1月起，育兒津貼和托育補助「不排富」，約103萬名幼兒受益。調高托育人員、教保人員薪資，約7.5萬人受益。另外，也調降托育中心照顧比、提升準公共保母服務獎助、優化準公共托嬰中心設施設備等。總計衛生福利部、教育部將增加編列55億元預算。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育部稍晚以文字回應中央社提問指出，民國100年取消軍教薪資所得免稅後，增加的稅收以「課多少、補多少」為原則，以教保人員課稅全數回補，計算出每人每月補助900元。這項措施實施10年後，教育部希望給予教保員更多支持，成功向行政院爭取112年起，將補助提高為2000元。

教育部也解釋，育兒津貼取消「排富」的原因，是為達成全面照顧學齡前幼兒及其家庭的政策目標，同時考量綜所稅率20%以上的家庭育兒一樣辛苦，因此滾動修正計畫。112年1月起，育兒津貼調整為「不排富」，相關增加的經費已獲得行政院支持，並納入112年預算編列。（編輯：管中維）1111027

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族