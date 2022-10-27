少子女化經費增55億 教部：預算已獲行政院支持

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（中央社記者陳至中台北27日電）行政院會今天通過少子女化對策計畫，明年起育兒津貼取消排富、提高教保人員薪資等政策，所需經費約新台幣55億元。教育部說，增加的經費已獲行政院支持，納入112年度預算編列。

行政院會通過，民國112年1月起，育兒津貼和托育補助「不排富」，約103萬名幼兒受益。調高托育人員、教保人員薪資，約7.5萬人受益。另外，也調降托育中心照顧比、提升準公共保母服務獎助、優化準公共托嬰中心設施設備等。總計衛生福利部、教育部將增加編列55億元預算。

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教育部稍晚以文字回應中央社提問指出，民國100年取消軍教薪資所得免稅後，增加的稅收以「課多少、補多少」為原則，以教保人員課稅全數回補，計算出每人每月補助900元。這項措施實施10年後，教育部希望給予教保員更多支持，成功向行政院爭取112年起，將補助提高為2000元。

教育部也解釋，育兒津貼取消「排富」的原因，是為達成全面照顧學齡前幼兒及其家庭的政策目標，同時考量綜所稅率20%以上的家庭育兒一樣辛苦，因此滾動修正計畫。112年1月起，育兒津貼調整為「不排富」，相關增加的經費已獲得行政院支持，並納入112年預算編列。（編輯：管中維）1111027