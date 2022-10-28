藍提直播高端保護效益審查會議等案 交黨團協商

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（中央社記者王揚宇台北28日電）國民黨立法院黨團今天在立法院會提案，要求衛生福利部應全程直播有關高端疫苗保護效益報告的審查會議等；全案經討論，決定逕付二讀，交付黨團協商。

國民黨立法院黨團今天在立法院會提出4案，建請院會作成決議，包括要求衛福部應全程直播有關高端疫苗保護效益報告的審查會議，公開透明，給全民清楚的交代。

此外，要求疫情指揮中心、衛福部及中央選舉委員會應於兩週內，提出11月26日九合一選舉新冠肺炎確診者及居隔者投票權益保障措施，以維護公民基本參政權益。

以及，要求大陸委員會、交通部、內政部、財政部等相關部會，應於一個月內提出兩岸小三通具體開放時程；針對國家通訊傳播委員會近年審查鏡電視申設過程、外力介入情況、附加條件等有無不法，行使文件調閱權成立調閱委員會，以落實國會監督。

立法院會今天進行討論事項議程時，針對上述4項提案，國民黨立法院黨團提議逕付二讀；立法院長、會議主席游錫堃詢問院會有無異議，在場立委並未提出異議，因此將這4案逕付二讀。

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民進黨立法院黨團則提議，將這4案交付黨團協商，在場立委並未提出異議，因此交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。

關於確診者投票議題，國民黨立委曾銘宗發言時提到，假設確診者不能投票，這會影響大約30萬人的投票權，過去國民黨團也開過幾次記者會，但中選會推給指揮中心、指揮中心推給中選會，而離投票日的時間有限，因此黨團今天在院會提出此案。（編輯：蘇志宗）1111028